Funerali Regina, chiusa per lutto la Borsa di Londra

Chiusa per lutto la Borsa di Londra, nel giorno in cui si celebrano i funerali della Regina Elisabetta. “Il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, la Borsa di Londra resta chiusa alle negoziazioni”, si legge in una nota. Chiuse anche altre diverse attività oggi, mentre i mercati di altri paesi del Commonwealth prevedono di ricordare la morte della monarca chiudendo nei prossimi giorni. In Canada, dove la Regina era capo di stato, il governo ha dichiarato per oggi una festa federale in occasione del funerale, ma la Borsa di Toronto continuerà a operare normalmente. In Australia oggi sarà un normale giorno lavorativo, ma il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che giovedì 22 settembre gli australiani avranno un giorno festivo. E quel giorno l’Australian Securities Exchange di Sydney sarà chiuso. Il giorno festivo della Nuova Zelanda sarà lunedì 26 settembre, quando la borsa sarà chiusa.