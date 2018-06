Gaetano Pascariello eletto presidente della Cia Salerno

E’ Gaetano Pascariello il nuovo presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Salerno. Eletto con voto unanime, nel corso della VII Assemblea Elettiva della Cia, dal titolo “Agricoltura, Innovare per un futuro sostenibile”, svoltasi Montecorvino Rovella (Salerno). Pascariello, imprenditore castanicolo di Sicignano degli Alburni (Salerno), vanta una lunga militanza nella Cia. Nel corso dell’Assemblea, coordinata dal direttore regionale Mario Grasso, dopo l’elezione del presidente è stato completato anche l’assetto dell’ufficio di presidenza, affidando la carica di vicepresidente, all’imprenditore zootecnico Antonio Orlotti. “Inizia per la Confederazione una nuova fase, dobbiamo pensare ad azioni mirate che ristabiliscano il ruolo strategico del settore agricolo, coinvolgendo sempre più gli imprenditori agricoli, figure strategiche del sistema agroalimentare ” ha sottolineato il neo presidente nel suo intervento soffermandosi sulle priorità attuali dell’agricoltura salernitana, rappresentata da tipologie di aziende estremamente diversificate che richiedono diversificate attenzioni per soddisfare bisogni di servizi e rappresentanza.