Giovaatutti, A2A educa alla sostenibilità nelle tappe del Jova Beach Party 2022

di Francesco Garibaldi

“Questa storia di stare due ore sotto la doccia deve finire, Mà: sennò ci secchiamo tutta l’acqua del pianeta. Poi come ci laviamo? Con la birra?”. “Pà, visto che ti sei iscritto in palestra perché non inizi ad andarci in bici”.

Sono solo un paio di didascalie dei fumetti di cui protagonista è “Azzurra” (“la voce di una generazione che all’ambiente ci tiene un sacco”), all’interno del progetto di A2A “Rispettare energia, acqua, ambiente #GIOVAATUTTI”, che affiancherà lungo tutto lo Stivale le tappe del Jova Beach Party 2022, il tour di Lorenzo Jovanotti al via il prossimo 2 luglio.

Braccia e mente dell’iniziativa di A2A è “Fonti Attendibili”, redazione di ventenni alcuni di loro allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia, altri provenienti da Radioimmaginaria, che saranno dei veri e propri “inviati speciali” sulle spiagge italiane per dare voce alla Gen – Z, disegnando e dispensando suggerimenti su come utilizzare al meglio le risorse naturali.

La redazione di A2A, coordinata da Green & Blue, la piattaforma del Gruppo Gedi focalizzata sulle notizie, approfondimenti e interviste sul mondo dell’ambiente e della sostenibilità, e dalla sua redattrice Paola Rosa Adragna, diffonderà e promuoverà best practices messaggi legati alla salvaguardia del Pianeta, rendendo Azzurra la protagonista assoluta di una serie di vignette dal tone of voice fresco, ironico e diretto.

Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Barletta, Vasto, Castelvolturno: tappa per tappa, la redazione itinerante attiverà un vero e proprio “social hub” nei concerti, producendo contenuti e vignette ma anche video live dell’evento, interviste alle persone presenti al concerto e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali.

I consigli di Azzurra che saranno inoltre pubblicati sulle piattaforme social di A2A e su www.giovaatutti.it, il sito creato ad-hoc dal Gruppo, “fanno scopa” con la bonifica di 20 milioni di metri quadri di coste e fondali (per un investimento di 5 milioni di euro), l’altro grande progetto di WWF e Intesa Sanpaolo, che mette la natura e il suo rispetto come sottofondo formativo-culturale del Jova Beach Party.

#GIOVAATUTTI rispecchia al meglio il grande impegno che A2A, guidata dal CEO Renato Mazzoncini, sta mettendo nel campo della Corporate social responsability (CSR) in linea con la propria identità di “life company” al servizio del Paese.