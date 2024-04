Giovanni Minoli cittadino onorario di Napoli: giovedì 11 cerimonia nel Centro di produzione Rai

Giovedì 11 aprile il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferirà la cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli, giornalista, autore e conduttore radiofonico e televisivo. La cerimonia si terrà alle ore 11 nel Centro produzione Rai di Napoli nell’Auditorium Scarlatti.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Minoli è stato deliberato all’unanimità dalla Giunta comunale, su proposta del sindaco Manfredi, accogliendo la richiesta pervenuta da parte di numerosi artisti ed intellettuali. “A Giovanni Minoli – commentano i l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi – va la nostra riconoscenza per aver contribuito con l’ideazione di Un Posto al Sole a rafforzare il Centro di Produzione Tv di Napoli sempre al servizio del territorio”. “La cosa che mi lusinga enormemente di questo riconoscimento – dice dal canto suo Giovanni Minoli – è che è partito dalle maestranze e dagli attori che hanno scritto al sindaco per riconoscermi, dopo 27 anni, l’importanza del lavoro fatto a Napoli. Oggi, Un posto al sole è una delle prime industrie di Napoli che ha dato e dà lavoro – direttamente o indirettamente – a migliaia di persone. È stato difficilissimo farlo perché pochissimi capivano, allora, l’importanza strategica di quella scelta e mi fa enormemente piacere, oggi, che il Comune e i vertici capiscano l’importanza di festeggiare insieme questa cittadinanza, perché io sono stato e mi sento un dirigente della Rai e “Un posto al sole” è stato un grandissimo progetto industriale che ha salvato il Cptv di Napoli. E non posso dimenticare due donne che mi hanno aiutato in questo: Elvira Sellerio e Letizia Moratti”.