Glossario delle opzioni binarie : Tutte le parole, i termini e il gergo del trading di opzioni binarie spiegate

Le opzioni binarie utilizzano molti termini strani che non si verificano nel normale discorso di tutti i giorni. La maggior parte delle parole sono o provengono dall’inglese, e sono anche usate nel normale trading di opzioni. In questo glossario troverete le parole e i termini più importanti del mondo delle opzioni binarie in Italia.

Opzioni binarie termini e concetti Italia

L’opzione americana

Un’opzione statunitense è un’opzione di tipo “regolare” (non binaria) che può essere esercitata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza. Questo contrasta con l’opzione europea.

Sul denaro

Un’opzione (binaria) è “in the money” se il prezzo del sottostante è esattamente uguale al prezzo d’esercizio. Un’opzione “ordinaria” che è “in the money” alla fine del suo periodo ha un valore di 0. Nel caso di opzioni binarie, spetta al broker se l’opzione paga il suo ritorno, ha perso il suo valore o rimborsa (una percentuale del) deposito originale. È raro che un’opzione binaria finisca “in the money”.

Opzione binaria Italia

Un’opzione binaria è un prodotto finanziario derivato con solo due possibili risultati: profitto o perdita. Il risultato dipende dal fatto che il prezzo del sottostante sia inferiore o superiore al prezzo di esercizio (“high/low”), che rientri o meno in una certa banda larga (“in/out”), o che segni un certo prezzo prima della data di scadenza (“touch/no touch”). Per saperne di più, leggete l’articolo “Cosa sono le opzioni binarie”.

Limite (o ‘in/out’)

Un’opzione limite è un tipo di opzione binaria in cui si deve prevedere se il prezzo alla data di scadenza è all’interno o all’esterno di una certa larghezza di banda (range). Se lo prevedete correttamente, l’opzione paga la restituzione predefinita; se vi sbagliate, perdete il vostro deposito.

Opzione di acquisto

Un’opzione call è un’opzione binaria italiana che dà il diritto di acquistare un’azione (o altro sottostante) a un prezzo predeterminato (il prezzo d’esercizio). A volte le opzioni binarie utilizzano il termine “call” per un’opzione superiore.

Chiusura anticipata

La chiusura anticipata di un’opzione binaria significa che l’opzione viene terminata prima della data di scadenza. Con la chiusura anticipata riceverete una parte del rendimento predeterminato o vi sarà addebitata una parte della vostra perdita, a seconda che il prezzo del sottostante sia superiore o inferiore al prezzo d’esercizio al momento della chiusura.

L’opzione europea

Un’opzione europea è un tipo di opzione binaria italiana che può essere esercitata solo alla data di scadenza stessa. Questo contrasta con l’opzione americana.

Data di scadenza

La data di scadenza è la fine del termine di un’opzione (binario). Al momento della scadenza, è chiaro se l’opzione ha raggiunto il suo scopo e se si sta pagando per la sua restituzione. Poiché le opzioni binarie hanno di solito un tempo di scadenza breve di sole ore o addirittura minuti, questo è anche noto come “tempo di scadenza”.

Forex

Forex significa ‘Foreign Exchange’ e indica il trading di valuta. Il trading in valuta estera è una specialità e interi siti web sono dedicati esclusivamente al trading in valuta estera (vedi ad esempio Forex Coach, un buon sito web olandese sul trading in valuta estera). È anche possibile negoziare opzioni binarie sul mercato dei cambi. Potete saperne di più qui: “Cos’è il forex?

Alto/basso

Un’opzione alto/basso è un tipo di opzione binaria in cui è necessario prevedere se il prezzo alla data di scadenza è superiore o inferiore al prezzo corrente (il prezzo d’esercizio). Se lo prevedete correttamente, l’opzione pagherà la restituzione predefinita; se vi sbagliate, perderete il vostro deposito.

Prestazioni elevate

Opzioni binarie con un’efficienza (molto) maggiore del normale Anche questo tipo di opzione tende ad avere un rischio (molto) più elevato.

Durata

Il termine di un’opzione è il periodo fino alla data di scadenza. Nel corso del periodo, l’opzione ha la possibilità di raggiungere il suo prezzo target.

Il valore sottostante

Il sottostante di un'opzione è il prodotto al quale l'opzione si riferisce (e da cui dipende l'andamento dell'opzione). Tradizionalmente, l'attività sottostante è un'azione, ma oggi esistono anche opzioni per lo scambio di indici, valute (forex) e materie prime.

Fuori i soldi

Un’opzione (binaria) è “out of the money” se il prezzo del sottostante si trova dall’altra parte del prezzo d’esercizio rispetto a quello previsto dall’investitore. Un’opzione che è “out of the money” alla fine del suo periodo ha un valore pari a 0.

Opzione di vendita

Un'opzione put è un'opzione binaria italiana che dà il diritto di vendere un'azione (o altro bene sottostante) a un prezzo predeterminato (il prezzo d'esercizio). Nel mondo delle opzioni binarie, un'opzione inferiore è talvolta chiamata put.

Ritorno

Il rendimento di un'opzione binaria è il profitto espresso in percentuale del prezzo di acquisto. La maggior parte dei broker ha un rendimento tra il 60% e il 90%.

Rollover

Per le opzioni binarie, un rollover è la conversione di un'opzione esistente in una nuova opzione con una data di scadenza successiva. Questo di solito costa un prezzo di transazione, ma ti dà la possibilità di dare una "nuova possibilità" a un'opzione perdente.

Toccare/non toccare

Un’opzione “touch/non-touch” è un tipo di opzione binaria in cui dovete prevedere se il prezzo del sottostante toccherà o meno un certo prezzo in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Se lo prevedete correttamente, l’opzione pagherà la restituzione predefinita; se vi sbagliate, perderete il vostro deposito. Con questo tipo di opzione binaria, non importa quale sia il prezzo alla data di scadenza.

Esercizio

L'esercizio di un'opzione è l'utilizzo del diritto offerto dall'opzione di acquistare o vendere il sottostante. Molti trader di opzioni non esercitano effettivamente le loro opzioni, ma le vendono con profitto prima o alla data di scadenza. Le opzioni binarie non possono essere esercitate perché non danno il diritto di acquistare o vendere il bene sottostante, ma solo di pagare un rendimento predeterminato.

Prezzo d’esercizio (inglese: strike price)

Il prezzo d'esercizio di un'opzione "ordinaria" è il prezzo al quale il sottostante può essere acquistato (nel caso di un'opzione call) o venduto (nel caso di un'opzione put). Nel caso delle opzioni binarie, il prezzo d'esercizio è il prezzo superiore (o inferiore) che l'opzione paga il suo ritorno.

Prestazioni

Vedi l’efficienza.

