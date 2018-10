Gruppo Onorato, al via le prenotazioni 2019 per Sardegna, Sicilia e Corsica

Oltre 6.500 partenze nel 2019 per raggiungere Sardegna, Sicilia e Corsica. E poi una grande varietà di tratte e orari: Moby e Tirrenia aprono le prenotazioni per la prossima stagione, confermando l’elevato numero di collegamenti offerti. Lo rende noto un comunicato del Gruppo Onorato. Oltre 6.500 le corse previste. Partenze per la Sardegna (4.500 circa, fino a 22 al giorno): Genova-Olbia; Genova-Arbatax; Livorno-Olbia; Piombino-Olbia; Civitavecchia-Cagliari; Civitavecchia-Arbatax; Civitavecchia-Olbia; Genova-Porto Torres; Napoli-Cagliari; Palermo-Cagliari.Partenze per la Sicilia (900 circa): Cagliari-Palermo; Napoli-Palermo.Partenze per la Corsica (1200 circa): Livorno-Bastia; Piombino-Bastia; Genova-Bastia. Per prenotare il viaggio nel tempo più breve possibile attivi i siti internet delle Compagnie (www.moby.it e www.tirrenia.it). Tantissimi i servizi a bordo delle navi con un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie, con aree bambini appositamente studiate per garantire il divertimento dei piccoli passeggeri in sicurezza. Per chi viaggia con animali al seguito, infine, le navi sono dotate di cabine appositamente realizzate per ospitare gli amici quattro zampe, con pavimento in materiale linoleum, igienizzate in maniera tale da garantire la massima pulizia.