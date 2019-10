Il console francese alla Suor Orsola Benincasa per la Settimana della Sociologia

L’appuntamento conclusivo della “Settimana della Sociologia” al Suor Orsola è stato venerdì 18 Ottobre alle 10.30 in Sala degli Angeli con la Lectio magistralis del sociologo Dominique Wolton, direttore della rivista Hermès, già direttore dell’Institut des sciences de la communication du CNRS di Parigi, autore insieme con Papa Francesco del volume “Dio è un poeta. Un dialogo inedito sulla politica e la società” (Rizzoli, 2018). Con Wolton ne hanno discusso il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro e il console francese a Napoli Laurent Burin des Roziers.

“Il Paese delle disuguaglianze” è insito alle conferenze organizzate dall’Università Suor Orsola Benincasa all’interno della terza edizione della “Settimana della Sociologia”, un’iniziativa ideata e promossa dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Sociologia delle Università Italiane con il sostegno delle Associazioni scientifiche dei sociologi italiani (AIS, SISEC e SISCC) e il patrocinio dell’Istat, dell’IRAPP e dello Svimez. E’ stata una settimana di incontri, dibattiti e presentazioni di volumi , al fine di sottolineare come la sociologia possa adeguarsi e leggere i mutamenti sociali in atto, rimarcando, come spiega il sociologo Davide Borrelli, coordinatore scientifico delle quattro iniziative del Suor Orsola, che “l’Università non ha solo un ruolo fondamentale nella ricerca e nella formazione superiore ma è, può, e deve essere la sede privilegiata di un rapporto dialettico e virtuoso con le istituzioni e con gli attori sociali presenti sul territorio, in una logica di apertura e di confronto”.

La settimana è partita con la presentazione della nuova edizione italiana del volume di Robert Castel “Le metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato” (Mimesis 2019, collana Cartografie Sociali, diretta da Lucio d’Alessandro e Antonello Petrillo). Giovedi 17 Ottobre nella Sala degli Angeli del Suor Orsola , si è avuto invece l’appuntamento con due volumi: Alle 10 del mattino la presentazione del libro : “L’economia fondamentale. L’infrastruttura della vita quotidiana” (Einaudi, 2019), coordinata dal sociologo del diritto Sergio Marotta; interrogandosi su come possa l’economia essere un rimedio per la disuguaglianza sociale. Nel pomeriggio alle 15 si è avuta, invece, la presentazione del volume di Mauro Boarelli “Contro l’ideologia del merito” (Laterza, 2019), coordinata dal sociologo Davide Borrelli, per discutere della disuguaglianza nell’accesso alla formazione, in un momento ove l’esigenza del merito è vista come materia di implementazione delle capacità umane contro il livellamento adoperato da una certa cultura di massa, con implicazioni nel mondo dell’istruzione.