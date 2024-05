Imprese saudite a Napoli: dal 12 incontri con le realtà industriali più significative della regione

Da domenica 12 a martedì 14 maggio 2024 si svolgerà, in Campania, l’iniziativa Business Conference “Strengthening Saudi – Italian cooperation for a common and sustainable development”, che vede la partecipazione di una delegazione del Saudi Italian Business Council. Il Sibc (Saudi Italian Business Council) è un’organizzazione no-profit in seno alla Federation of Saudi Chambers of Commerce la cui missione è rafforzare i legami tra le imprese dei due paesi, promuovere la conoscenza reciproca, gli investimenti e gli scambi commerciali. La visita della delegazione, la prima a Napoli, rappresenta una grande opportunità per intensificare le relazioni bilaterali, dare visibilità alle imprese del territorio e gettare le basi per possibili cooperazioni.

Tra le attività in programma è previsto che la delegazione saudita visiti le sedi di alcune aziende per entrare in contatto con le realtà industriali più significative e confrontarsi sulle opportunità di business reciproche. La Regione Campania ha approvato con decreto dirigenziale n. 254 del 2024 una manifestazione di interesse al fine di consentire alle imprese campane interessate di sottoporre alla direzione del Business Council una presentazione aziendale, così da identificare imprese saudite che possano essere interessate ad un incontro individuale/collettivo.