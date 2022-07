Iveco esce dal mercato russo

“Abbiamo trasferito la quota della joint venture in Russia al nostro ex partner“. Lo rivela, Ceo di, introducendo i lavori dell’evento Beyond a Torino. Da marzo sono interrotte le consegne di veicoli ae alla. Iveco, nella joint venture appena chiusa, detiene il 33 per cento del capitale. La società si occupa di assemblare camion Iveco nella città di. Precedentemente denominata, è creata nel 1994 da Iveco cone Uralaz e quest’anno costruisce quasi 700 camion.