La Napoli Geniale “nell’obiettivo” di Laurent Dequick

di Marco Milano

Anche Capri e Pompei nella “Napoli Geniale”. Si inaugura venerdì 20 dicembre la personale di Laurent Dequick negli spazi espositivi di “YellowKorner”, la galleria dedicata alla fotografia d’autore a Largo Vasto a Chiaia. “Napoli Geniale” è un omaggio alla cittadina partenopea e non solo con l’occhio…obiettivo di un grande fotografo internazionale. “YellowKorner”, ad un anno dalla sua apertura mette in mostra un progetto-tributo a Napoli, che Dequick definisce “geniale” strizzando l’occhio al romanzo della Ferrante. “Una Napoli geniale, mai cartolina – si legge nella presentazione – ma sempre più protagonista del panorama culturale internazionale. Una città potente, vitale, orgogliosa e con un genius loci unico al mondo”. E il viaggio fotografico passa attraverso immagini scattate nelle prime ore del mattino o della sera, che grazie ad una luce soffusa, intima e “silenziosa” lascia spazio ad architetture, natura, e monumentalità della città e di aree limitrofe come Nisida, Pompei, Capri. “Fino allo scorso autunno, conoscevo Napoli solo attraverso le storie dei miei amici – ha spiegato Dequick invitato dal proprietario di YellowKorner Napoli, Ugo Romano, a realizzare gli scatti – Ho adorato questa città all’istante. Amo la sua energia e la positività delle persone che ci vivono”. L’omaggio a Napoli, diversamente da tanti altri lavori del fotografo dove la protagonista è l’espansione urbana e la frenesia derivante, nel “ritratto” di Napoli Dequick fa emergere le geometrie naturali e architettoniche di una città dinamica, fiera, imponente, con un passato estremamente ricco che non smette mai di fare capolino, da Palazzo Reale a Piazza del Plebiscito, dalla Galleria Umberto I, a Palazzo Donn’Anna, da Mergellina ai Quartieri Spagnoli. E ancora una vespa in un vicolo, il Vesuvio, il mare, ma anche il magnetismo delle rocce di Capri, la possenza delle mura di Pompei. La mostra agli occhi dei visitatori si presenta, dunque, come la proposta di un’immagine pulita di Napoli e dei tanti luoghi silenziosi dall’isola azzurra alle terre pompeiane dove natura e storia sono protagoniste. “Un grande orgoglio inaugurare proprio negli spazi napoletani di YellowKorner – ha detto Ugo Romano di YellowKorner, il circuito che porta la fotografia ad edizione limitata in oltre cento gallerie in tutto il mondo, favorendo scambi tra artisti e territorio ed avvicinando l’arte fotografica al grande pubblico – foto che ritraggono la nostra città in tutto il suo splendore. Una bellezza che spesso viene colta più dai visitatori che dai suoi abitanti. Porteremo Napoli in mostra in tutto il mondo, perché in contemporanea le foto di Dequick saranno esposte nelle numerose gallerie del circuito YellowKorner: a Tokyo, New York, Mosca, Singapore, Hong Kong, Parigi”.