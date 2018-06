Lavoro, Conapi lancia il “Giro d’Italia della Sicurezza “: prima tappa a Grottaminarda

La Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori (Conapi) ha organizzato l’evento “Il Giro d’Italia della Sicurezza” che toccherà varie piazze italiane al fine di incentivare la cultura della sicurezza nel mondo del lavoro. “In Italia siamo in presenza di una vera e propria emergenza sicurezza sul lavoro – sottolinea il presidente nazionale di Conapi, Basilio Minichiello – basta pensare che, nell’anno 2017, ci sono stati ben 635.433 incidenti sul lavoro in tutta Italia e quelli con esito mortale sono stati 1.029, con un incremento di 11 in piu’ rispetto all’anno precedente. In Campania, nello stesso anno, sono stati denunciati 22.123 infortuni sul lavoro e il numero di essi e’ aumentato dell’1% rispetto all’anno precedente, quando si sono registrati 21.918 casi”. “Alla luce di questi tragici numeri, la nostra organizzazione ha deciso di dare vita a questa iniziativa – aggiunge il vicepresidente nazionale di Conapi, Giuseppe Fontanarosa – finalizzata a mettere in campo, sul piano regionale e su quello regionale, interventi che possano portare alla riduzione degli incidenti e alle morti in un mondo del lavoro che e’ stato scosso dalla crisi dell’ultimo decennio e dalla globalizzazione dell’economia”.

La prima tappa del “Giro d’Italia della Sicurezza” si terrà a Grottaminarda (Av), dal 18 al 23 giugno e prevede una settimana formativa, con la collaborazione di Cia- Agricoltori Italiani della provincia di Avellino e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino e di Benevento, con corsi teorici e prove pratiche per antincendio, primo soccorso e addetti alla guida di trattori agricoli e forestali. Il 23 giugno alle 9,30 a Grottaminarda, presso il Castello S. Tommaso d’Aquino, si terrà il seminario sul tema “Le nuove frontiere dell’organizzazione del lavoro”, che vedrà gli interventi delle autorita’ locali e le relazioni degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Avellino e Benevento. Nello stesso giorno, alle 19,30, presso la sala consiliare del comune di Grottaminarda “S. Pertini”, saranno consegnate le attestazioni di verifica delle abilitazioni in materia di sicurezza sul lavoro per gli addetti antincendio, addetti primo soccorso, formazione ed informazione ai lavoratori e addetti alla conduzione di trattori agricoli, forestali. A tale evento è prevista la partecipazione del Sindaco del comune di Grottaminarda Angelo Cobino, del Presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, dei vertici di Conapi.