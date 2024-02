Legambiente e KyotoClub insieme per la campagna #perunsaltodiclasse: domani conferenza stampa a Ponticelli

Seconda tappa nazionale della campagna di Legambiente e KyotoClub #perunsaltodiclasse al quartiere Ponticelli (Napoli) dove nei giorni scorsi tecnici della Legambiente sono stati impegnati in analisi termografiche in diversi edifici residenziali – pubblici e privati -tra il Rione Incis e Via Argine. I risultati del monitoraggio saranno presentati domani 7 febbraio ore 10,30 presso l’ingresso dell ITI Marie Curie in via argine 902 Ponticelli.

Intervengono alla conferenza stampa Valeria Pirone, Dirigente Scolastico; Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, Ottavia D’Agostino,Ufficio Energia Legambiente .

Saranno presenti Valeria Ciarambino consigliere regionale;David Lebro, Presidente Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale;Alessandro Fucito, Presidente VI Municipalità di Napoli; Elisabetta Carfagna, UOD Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell’aria e radiazioni – criticità ambientali in rapporto alla salute umana; Chiara Nobis, UOD Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell’aria e radiazioni – criticità ambientali in rapporto alla salute umana.

La conferenza stampa sarà preceduta alle ore 9,00 con un breve momitoraggio in tempo reale di termografie degli edifici circostanti a cura dei tecnici di Legambiente.