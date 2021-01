L’innovazione delle pecore nere

Lo scrittore e produttore cinematografico statunitense Lyman Frank Baum (1856-1919) fa dire alla pecora nera: “Deve essere orribile essere un uomo e non avere nessuna lana che ti cresce addosso. Mi dispiace per quel ragazzino che vive in fondo al vicolo, perché non riuscirà mai a stare al caldo se non gli diamo un po’ della nostra lana”. Quando il contadino tornò al campo, la pecora nera gli disse: “Maestro, quanti sacchi di lana mi hai tagliato dalla schiena?” “Due sacchi pieni”, rispose il contadino, “ed era davvero una bella lana”. Se la prossima volta ne coltivo tre sacchi pieni, posso averne uno per me?” chiese la pecora nera. Perché, cosa potresti fare con un sacco di lana?” chiese il contadino. “Voglio darlo al ragazzino che vive in fondo al vicolo”. È molto povero e ha bisogno di un cappotto nuovo”. Molto bene”, rispose il contadino, “se riesci a far crescere tre sacchi pieni, ne darò uno al ragazzino”.

Le pecore nere fanno la differenza grazie alle loro idee generose e non convenzionali. Un mio amico è una pecora nera e una volta mi ha fatto leggere una lunga voce nel suo diario su “Il paese che vorrei”. Ecco alcuni estratti.

Io sono una pecora nera. Con questo intendo un dipendente che viene cacciato dal recinto delle pecore bianche a causa delle sue idee non convenzionali. Le pecore bianche sono quelle che vivono comodamente all’ombra dell’albero dell’abitudine, quelle che dicono “ma in questa azienda abbiamo sempre fatto le cose in questo modo”.

Incoraggiando un dibattito aperto e permettendo la creatività della pecora nera, le aziende possono navigare nelle acque dell’Oceano dell’Innovazione senza subire il destino del presunto inaffondabile RMS Titanic. Questa nave, suggerirei, è affondata non solo perché si è scontrata con un iceberg, ma anche per il pensiero titanico intriso di arroganza. Brad Bird, un animatore di grande talento, regista e produttore della Pixar, ha molto da insegnarci su questo argomento.

