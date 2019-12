Marittimi, intesa a tra Imat e Deusche Bank: agevolazioni per l’accesso ai corsi di Castelvolturno

Imat (Italian maritime academy technologies) e Deutsche Bank hanno attivato una linea di finanziamento agevolato a favore dei marittimi per l’accesso ai corsi dell’Accademia. Lo strumento, concepito appositamente per supportare i percorsi di formazione dei lavoratori del mare, prevede la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 36 mesi. “L’approssimarsi della scadenza del primo quinquennio di certificazioni obbligatorie contemplate dalla Convenzione Stcw renderà necessario per un grande numero di marittimi l’aggiornamento delle proprie competenze,” spiega Fabrizio Monticelli, amministratore unico di Imat. “Come primo centro in Italia per numero di lavoratori del mare formati abbiamo sentito l’esigenza rendere più semplice e conveniente l’accessibilità economica alla nostra offerta educativa nel rispetto del suo elevato livello qualitativo. Al termine di un articolato percorso condotto con la piena disponibilità di Deutsche Bank siamo arrivati alla stipula di una convenzione particolarmente favorevole sotto l’aspetto delle condizioni finanziarie e amministrative”.

Il dispositivo di finanziamento, in particolare, mette a disposizione diverse opzioni operative (12, 24, 36 mesi) sia per l’intero pacchetto formativo sia per il singolo corso, venendo incontro alle esigenze di ageduamento del piano formativo del singolo marittimo. Tra i vantaggi previsti l’esenzione della raccolta della documentazione di reddito per operazioni fino a 1.500 euro (quindi anche senza esibire busta paga) e la gestione di tutta la procedura amministrativa nella sede di Castel Volturno. Inoltre è possibile avere l’esito della richiesta di finanziamento in poche ore già all’atto di prenotazione dei corsi.

Società specializzata nella formazione per marittimi la Italian maritime academy technologies nasce nel 2006 da un’idea del Capt. Rosario Trapanese e dalla Scinicariello Ship Management (Gruppo Cafima) con sede operativa a Pinetamare (Castel Volturno). La struttura formativa riesce a coniugare un continuo aggiornamento sulle nuove competenze con le tecnologie più avanzate in materia di formazione per il settore marittimo. Il training center vanta tra i propri clienti le maggiori compagnie di navigazione italiane ed internazionali, e oltre 50 tra associazioni, enti, Istituti, Istituti tecnico superiori (ITS) e ITLN che svolgono i programmi di alternanza scuola/lavoro presso il centro di Castel Volturno. L’Academy attualmente è il primo centro per numero di marittimi italiani formati ed è accreditato da Maricogecap per tutti i corsi Standards of Training, Certificationand Watchkeeping for seafarers (STCW), dal ministero della Salute in convenzione con l’Azienda ospedaliera Cardarelli, per i corsi in sede di medical care e first aid, dal ministero dello Sviluppo economico per i corsi Global Maritime Distress Safety System e dalla Regione Campania come ente di formazione.