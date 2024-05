Massimo Dal Checco è il nuovo presidente di Anitec-Assinform, l’Associazione aderente a Confindustria che raggruppa le imprese Ict e dell’Elettronica di consumo in Italia. Eletto dall’Assemblea dei soci, Dal Checco guiderà l’Associazione nel prossimo quadriennio 2024-2028. Succede a Marco Gay, che per 6 anni ha guidato l’Associazione. Dal Checco è il Ceo di Sidi Group, azienda che opera nel settore dell’innovazione digitale e dell’industria 4.0.

Dal Checco nasce a Milano e consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Siede a tavoli dove l’innovazione attraversa il tessuto imprenditoriale italiano. Con passione e dedizione contribuisce a Gruppi Tecnici in Confindustria sul Digitale per la competitività del Sistema Industriale, sulle Filiere e sulla Internazionalizzazione. Attualmente copre importanti incarichi in enti associativi di riferimento per l’imprenditoria nazionale e internazionale, promuovendo l’innovazione tecnologica come elemento cardine di uno sviluppo sostenibile. L’Assemblea ha anche espresso il voto favorevole per la squadra dei 6 vice Presidenti e per il programma di attività.

Il vertice politico strategico di Anitec-Assinform al quale si affiancherà il Consiglio generale, sarà costituito da Massimo Dal Checco, presidente; Domenico Favuzzi, vicepresidente vicario, con delega alle Relazioni con i territori e al Monitoraggio del Pnrr; Claudio Bassoli, vice presidente, con delega alle tecnologie abilitanti e di frontiera; Ludovica Busnach, vice presidente, con delega alle digital skills per la crescita d’impresa e l’inclusione; Paola Castellacci, vice presidente, con delega alla Trasformazione Digitale delle Filiere produttive; Biagio De Marchis, vice presidente, con delega all’Europa; Gianmatteo Manghi, vice presidente, con delega all’organizzazione e al marketing associativo. Partecipa alla squadra di presidenza il past president, Marco Gay. Infine, il Presidente ha attribuito le seguenti deleghe che completano la squadra di presidenza: Alberto Tripi, delega al Centro Studi; Daniele Lombardo, delega alle politiche per la trasformazione digitale delle Pmi; Bruno Marnati, delega all’Elettronica di Consumo; Maximo Ibarra, delega ai Rapporti con le Università; Stefano Rebattoni, delega alla Trasformazione Digitale della Pa; Melissa Ferretti Peretti, delega alla Platform economy; Valerio Romano, delega alla Twin Transition.