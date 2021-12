Mattarella: da arbitro a Zanardi, l’alfabeto del settennato** (5)

(Adnkronos) – M MARISA – Marisa Chiazzese, moglie del Presidente Mattarella scomparsa il primo marzo 2012. Evocata indirettamente con commozione in occasione della celebrazione al Quirinale del ‘Giorni della Ricerca’ il 29 ottobre 2015. “Penso da tempo, da quando, per seguire la persona che mi era più cara al mondo, ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici, che per tutte le persone in buona salute sarebbe auspicabile che ogni tanto trascorressero qualche giorno, da visitatori, in ospedale. Il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a conferire a ogni cosa il giusto posto di importanza nella vita”.