Meloni: Anima e corpo sui dossier più urgenti. L’Italia torni a difenere i suoi interessi. Non faremo da soli

“In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco del Villaggio Coldiretti a Milano, sua prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa. “La postura dell’Italia deve partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni”, ha continuato. Questo “non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri ma positivo verso se stessi. Confido ci siano margini per mettere a punto una soluzione che impattera’ sui costi energetici e delle bollette tra qualche mese, ma il lavoro che va fatto in queste ore e’ capire come intervenire sui costi energetici di questo autunno”.

Vogliano difendere l’ambiente con l’uomo dentro

“Sull’agroalimentare ci sono tre grandi questioni, il primo e’ la sostenibilita’ ambientale, sociale ed economica: vogliamo difendere l’ambiente con l’uomo dentro”. Cosi’ Giorgia Meloni intervenendo al Villaggio Coldiretti a Milano. “Il tema della protezione e’ la seconda questione cioe’ qualita’, difesa del marchio e delle filiere – aggiunge -. La sovranita’ alimentare e’ la terza questione, ed e’ centrale: ci hanno raccontato che il libero commercio senza regole ci avrebbe reso tutti piu’ ricchi, ma non e’ andata cosi’, la ricchezza e’ concentrata verso l’alto e ci siamo indeboliti ,dipendiamo da tutti per tutto”.

Non faremo da soli, coinvolgere i corpi intermedi

Giorgia Meloni sintetizza la sua idea di governo parlando alla manifestazione della Coldiretti a Milano ribadendo un concetto di fondo: “Non faremo da soli, coinvolgeremo i corpi intermedi”. E spiegando la necessità di un “sovranismo alimentare” per rendere il Paese autosufficiente anche in questo settore.