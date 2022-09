Mobile Comfort di Vodafone: cos’è e perché conviene 

Per alcune categorie di lavoratori è fondamentale avere a disposizione uno smartphone e accedere a internet in qualsiasi momento. Per questo motivo, molti operatori propongono delle offerte destinate proprio ai clienti business, in particolare con internet veloce e giga illimitati. Tra queste soluzioni rientra anche Mobile Comfort Vodafone, un’offerta che consente di avere giga illimitati sulla rete 5G non solo in Italia, ma anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nel Principato di Monaco, nelle Isole Faroe, nell’Isola di Man e in Svizzera. In parole povere, grazie a questa particolare offerta è possibile essere connessi a internet costantemente, anche quando si è al di fuori dei confini nazionali. Il prezzo promozionale per un tempo limitato è di 20 euro al mese, con attivazione gratuita.

Cosa comprende l’offerta

L’offerta Mobile Comfort Vodafone comprende:

Chiamate : le chiamate in Italia , nell’Unione Europea , nel Regno Unito e in Svizzera sono illimitate verso tutti i numeri , sia fissi che mobili. Invece, per le chiamate internazionali in altri Paesi, è possibile usufruire di 1000 minuti dall’Italia;



SMS : i messaggi sono illimitati verso tutti i numeri mobili, in Italia, Unione Europea, Svizzera e Regno Unito ;

Internet : ogni mese, i Giga da utilizzare sono illimitati sulla rete 5G ;

Servizio Cloud : incluso nell’offerta vi è il servizio Vodafone Drive by BabylonCloud , ovvero una soluzione digitale di Sync&Share che consente di condividere i file, sincronizzarli e archiviarli in maniera sicura non solo dallo smartphone ma anche dal tablet. In questo modo, è possibile accedere a tutti i documenti anche lontano dall’ufficio;

Assistenza : il numero 42323 è gratuito per tutti i clienti business che hanno attivato l’offerta Mobile Comfort Vodafone e offre supporto tecnico-amministrativo e commerciale. Le segnalazioni inoltrate dai clienti a questo numero vengono gestite da un team di esperti.

Come attivare Mobile Comfort Vodafone

Attivare questa particolare promozione è piuttosto semplice, infatti, è possibile farlo direttamente sul web, si può richiedere una chiamata da parte di un operatore oppure chiamare il numero gratuito 800 689 801. È necessario indicare la propria partita IVA e il metodo di addebito dell’importo. Il primo rinnovo coincide con il giorno di attivazione dell’offerta e ogni rinnovo ha la durata di un mese. Si tratta di un’offerta “Zero Sorprese”, infatti prevede in automatico l’attivazione del servizio di ricarica automatica sulla SIM ricaricabile, il cui addebito in fattura è previsto ogni due mesi.

Perché attivare mobile Comfort di Vodafone

Sono svariati i motivi che possono spingere un professionista a optare per questa particolare offerta di casa Vodafone. In primis, come anticipato, grazie a essa è possibile avere non solo un’ottima connessione a internet in Italia, ma anche quando si è all’estero, il che può essere di grande aiuto, specie se si viaggia continuamente. Ancora, un altro aspetto da tenere in considerazione è il prezzo. L’offerta Vodafone, infatti, è più che accessibile ed è perfettamente in linea con la concorrenza presente sul mercato. Infine, se non si ha molta dimestichezza con la tecnologia in generale, grazie a questa promozione è possibile usufruire del servizio Prima Classe di assistenza. Come accennato, si tratta di un sistema che mette a disposizione una pluralità di esperti che hanno il preciso compito di seguire tutte le pratiche e le segnalazioni ricevute. Tutto quello che occorre fare per accedere al servizio in questione è chiamare al numero sopra citato ed esporre i propri dubbi e perplessità.

Gestire il proprio business online

Grazie a Vodafone Mobile Comfort è possibile gestire la propria attività di business direttamente online e condividere tantissime informazioni con i propri collaboratori con un semplice click. Grazie al servizio di cloud online è possibile gestire la propria attività a distanza, magari mentre si è in vacanza, condividere documenti importanti con il proprio team, organizzare al meglio il proprio lavoro e molto altro ancora. Tutto questo grazie a 1 TB di spazio di archiviazione di cloud.