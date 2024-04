Mobilità sostenibile, dall’Ue 424 milioni per finanziare 42 progetti a zero emissioni

La Commissione europea ha annunciato la selezione di 42 nuovi progetti di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, che beneficeranno di aiuti comunitari per oltre 424 milioni di euro. Questi progetti contribuiranno all’installazione di punti di ricarica elettrica e stazioni di rifornimento di idrogeno, oltre che all’elettrificazione degli aeroporti, avvicinando l’Europa agli obiettivi del Green Deal. I finanziamenti proverranno dal Fondo per le infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIF), che fa parte del meccanismo per collegare l’Europa (CEF). “Dal 2021 – ha dichiarato la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean – l’Unione europea ha stanziato oltre 1,3 miliardi di euro per diversi progetti, attraverso l’AFIF, installando 26.396 punti di ricarica elettrica, 202 stazioni di rifornimento di idrogeno ed elettrizzando le operazioni di terra in 63 aeroporti. L’ultimo bando di concorso finora è stato quello di maggior successo, in termini quantitativi ma anche di qualità dei progetti, il che dimostra il crescente interesse per l’idrogeno e le infrastrutture di ricarica elettrica”.

L’AFIF finanzia la realizzazione di infrastrutture per la fornitura di combustibili alternativi lungo la rete transeuropea dei trasporti dell’Unione europea (TEN-T). Questo fondo opera attraverso un bando permanente di progetti. Questo finanziamento fa parte della seconda fase dell’AFIF (2024-2025), che sostiene in particolare gli obiettivi fissati dal nuovo regolamento per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIR), oltre che gli obiettivi fissati nei regolamenti aeronautici ReFuelEU e FuelEU marittimo. È attualmente aperto un bando AFIF, per un budget di un miliardo di euro per il periodo 2024-2025. La prima scadenza per la presentazione delle domande è il 24 settembre 2024.