Mondiali al via, Russia show contro i modesti arabi

di Diego Pantani

Goleada nella gara inaugurale del Mondiale della Russia, che ha la meglio per 5-0 sull’Arabia Saudita. Al 12’pt il gioiellino della Russia Golovin, pennella in mezzo un cross sul quale di testa Gazinskiy sblocca il risultato. La Russia domina ed al 43’pt Cheryshev, servito da Zobnin, con un sinistro sotto la traversa fa 2-0. Nella ripresa i padroni di casa non si risparmiano e continuano a produrre gioco. Al 71’st i russi fanno tris con un nuovo assist di Golovin che serve al centro il nuovo entrato Dzyuba, che di testa supera il portiere saudita. In zona recupero arrivano gli altri due gol dagli uomini di Cercesov con Cheryshev, che realizza un gran gol di esterno col sinistro, e con Golovin, che sigilla la sua partita con una punizione magistrale dai venti metri. Ko pesante per l’Arabia Saudita, che adesso dovrà vedersela con Egitto e Uruguay.