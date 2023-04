Musica, borse di studio ed esibizioni: via alla call per ensemble italiani

Al via le candidature per la Borsa di studio dedicata ad un ensemble italiano di musica da camera, per partecipare al Festival Residart – Master Class e Concerti (8-18 settembre) e per esibirsi in uno dei quattro concerti previsti nell’ambito del XXIII Festival Pergolesi Spontini (sempre in settembre). Nel quadro del partenariato tra Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (Ancona), Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche con sede a Camerata Picena (Ancona) e Orlando Foundation for Chamber Music (Paesi Bassi), per produzioni musicali di alto livello, masterclass e corsi di specializzazione di Musica da Camera, viene offerta anche per l’anno 2023 una borsa di studio ad un ensemble italiano di musica da camera (duo, trio, quartetto o quintetto preferibilmente under 35) per poter seguire un corso di specializzazione. Questo si terrà al Castello del Cassero di Camerata Picena, sotto la direzione del Maestro e Direttore d’orchestra Henk Guittart. La borsa di studio comprende oltre alla masterclass anche la copertura delle spese di viaggio e alloggio. L’ensemble selezionato verrà poi invitato a partecipare al Festival Residart – Master Class e Concerti (8-18 settembre 2023) e ad esibirsi in uno dei quattro concerti previsti nell’ambito del XXIII Festival Pergolesi Spontini (settembre 2023). Le candidature, accompagnate da un link con video dimostrativo, vanno inviate via mail alla Fondazione Pergolesi Spontini (marketing@fpsjesi.com) entro venerdì 12 maggio 2023. L’obiettivo è quello di migliorare l’attenzione e la qualità della pratica musicale da camera europea, interessando e ispirando anche le future generazioni di musicisti ed il pubblico.