Napoli, algeness filler: nel centro Medfarmitalia un corso per specialisti

Mercoledi 13 novembre a partire dalle ore 10,30 nel noto centro di Medicina Estetica MedfarmItalia situato all’ultimo piano del Centro Commerciale Azzurro di Fuorigrotta, Napoli, si terrà il “Training Algeness Agarosio” ovvero un corso per medici specialisti destinato ad illustrare l’Algeness Filler. Relatore il Professore di origine sarda Giorgio Maullu che si è così espresso: ”Considerando l’aumentata richiesta di procedure di trattamento poco invasive, il mercato dei filler si confronta con un sempre maggior numero di pubblicazioni di report riguardanti le reazioni immunitarie immediate o tardive ai filler a base di acido ialuronico (HA) o con altre sostanze chimiche; pertanto “ha proseguito Maullu”, i pazienti e la stessa comunità scientifica, si rivolgono sempre di più verso fillers il più possibile naturali e biocompatibili in quanto rappresentano una soluzione efficace atta ad evitare il più possibile risultati avversi. L’ Algeness Filler è un impianto iniettabile 100% biodegradabile e naturale a base di agarosio purificato, garantendo volumi, immediati, naturali e duraturi. Si tratta quindi di un biomateriale ottenuto attraverso un sofisticato processo di purificazione, fino ad ottenere un gel estrudibile attraverso aghi sottili senza alterare la sua complessa struttura molecolare. Esso è costituito da uno zucchero, l’agarosio, appartenente alla famiglia dei galattani e si ottiene dalla purificazione dell’agar-agar sotto forma di gel in lunghe catene polisaccardiche, estratto dalle alghe rosse”.