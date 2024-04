Nuovi bandi per le imprese: domani in Confindustria Caserta il roadshow di Regione e Sviluppo Campania

Fa tappa in Confindustria Caserta il “roadshow” promosso dalla Regione Campania con Sviluppo Campania Spa per illustrare alle imprese le opportunità offerte dai nuovi Bandi Basket Eque, Garanzia Campania Bond seconda edizione e Fondo rotativo. L’appuntamento è per domani, martedì 23 aprile, presso la sede di Confindustria Caserta (Via Roma 17), alle 17.00.

Interverranno il Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, e il Presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli.