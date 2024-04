Persone con disabilità: Cei, a Scampia da oggi il convegno nazionale “Noi, non loro: in ogni stagione della vita”

Si svolge nel complesso universitario della Federico II a Scampia, il III Convegno nazionale “Noi, non loro: in ogni stagione della vita”, promosso dal Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana.

Come si evince dal programma, ha inizio nel pomeriggio di oggi 19 aprile e si conclude domenica 21 aprile, alle ore 11, nella Chiesa Cattedrale con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Battaglia. L’obiettivo è proporre “una riflessione sul Progetto di Vita della Persona con disabilità, approfondendo le tematiche legate alle fasi del ciclo di vita attraverso un’analisi delle dimensioni dell’età evolutiva, dell’adolescenza, dell’adultità e dell’anzianità”. In particolar modo, si “vuole portare un piccolo segno di vicinanza alle famiglie con persone con disabilità che vivono la realtà del quartiere di Scampia”.

Interverranno l’arcivescovo Metropolita di Napoli, Mons. Domenico Battaglia, l’arcivescovo di Cagliari e segretario Generale Cei, Mons. Giuseppe Baturi, Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, e relatori del mondo accademico, ecclesiale ed istituzionale.