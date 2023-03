Psr, “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano”: prorogato il bando da 13,8 milioni di euro

Con decreto dirigenziale la Regione Campania ha disposto la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito del bando della tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” – azione B “Attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) – Realizzazione degli interventi” del Psr.

Con questo bando, dell’importo complessivo di 13,8 milioni di euro, l’Amministrazione regionale finanzia l’implementazione degli investimenti previsti nei progetti Afai – Azienda Forestale Alta Irpinia, Azai – Azione Zootecnia Alta Irpinia e Agire – Agricoltura Innovativa e Resiliente elaborati dai partenariati pubblico-privati delle aree pilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano” ed approvati nell’ambito dell’azione A della tipologia 16.7.1.

La nuova scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 31 maggio 2023 ore 23.00.