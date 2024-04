Reggia Outlet, torna il Fashion Festival: il 7 aprile musica, performance live e occasioni imperdibili

Con la bella stagione torna puntuale l’appuntamento con il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet, previsto per domenica 7 aprile in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Solo per quella giornata oltre cento brand di La Reggia Outlet proporranno tre prodotti iconici della collezione primavera-estate con uno sconto del 70% sul prezzo outlet, da scegliere tra una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito. In aggiunta invitanti promozioni che renderanno ancora più vantaggioso lo shopping. Per arrivare preparati si può consultare l’elenco dei prodotti in offerta già disponibile sul sito mcarturglen.it/lareggia.

Il Fashion Festival è da sempre una giornata di festa, pensata per intrattenere tutta la famiglia: tra le attività previste a La Reggia per questa edizione l’evento musicale itinerante della marching band, che apparirà per le strade del Centro lungo tutta la giornata e, nel pomeriggio, momento aperitivo a ritmo di DJ Set. Per tutti i bambini Animal Parade, Fate Sognanti, caramelle e palloncini.

Tra le novità di questa edizione la grande attenzione dedicata agli amici a quattro zampe presso l’area cani, inaugurata nel 2023. L’ampio spazio a ridosso del parcheggio Sud sarà animato per tutto il giorno dalle 10:00 alle 19:00 da servizi di consulenza alimentare gratuita con gli esperti dell’azienda di pet food Farmina e con attività di agility dog con un trainer esperto.

Raggiungere La Reggia Designer Outlet domenica 7 aprile sarà ancora più facile, per l’occasione sarà attivo un servizio di navetta gratuita dal vicino Centro Commerciale Campania dove si potrà lasciare comodamente la propria vettura con parcheggi addizionali, per poi riprenderla grazie al servizio no stop, attivo dalle 10 alle 21.

Tutte le informazioni sul sito : www.mcarthurglen.it/lareggia

La Reggia Designer Outlet – S.P. 336 ex-Sannitica snc, Marcianise (CE)

Orario domenica 7 aprile : 9.00 – 21.00