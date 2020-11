Rivian ha scelto i Pirelli Scorpion per gommare SUV elettrico R1S

Un altro riconoscimento per la gamma Pirelli Scorpion. Rivian, la startup statunitense specializzata in veicoli elettrici, infatti, ha scelto gli Scorpion per gommare il suo pick-up R1T, la cui produzione inizierà nel giugno 2021, e il suo SUV elettrico R1S. Pirelli – per soddisfare le richieste di Rivian e risaltare le caratteristiche che rendono unici questi veicoli – ha realizzato dei pneumatici tailor made Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season e Scorpion All Terrain (la gamma Pirelli dedicata a SUV e pickup), seguendo la strategia “Perfect Fit” di Pirelli. Tutti i pneumatici Pirelli sviluppati per Rivian, infatti, hanno una speciale marcatura sulla spalla: RIV ed Elect.

La marcatura Elect identifica i pneumatici Pirelli per i veicoli elettrici e ibridi, le cui performance sono fortemente condizionate dai pneumatici: svolgono infatti un ruolo cruciale per la sicurezza, le prestazioni e l’ottimizzazione dell’autonomia.

I pneumatici Pirelli marcati Elect, grazie a specifiche caratteristiche tecniche, offrono una serie di vantaggi per i veicoli elettrici. La bassa resistenza al rotolamento aiuta a massimizzare l’autonomia della vettura. La riduzione del rumore nelle auto elettriche aumenta uno dei principali vantaggi della guida elettrica: la silenziosità. Infine, i pneumatici Pirelli marcati Elect offrono un migliore grip per soddisfare le esigenze della trasmissione. I motori elettrici, infatti, forniscono la coppia massima disponibile fin dal minimo del regime, quindi hanno bisogno di pneumatici che possano “aggrapparsi” immediatamente all’asfalto. Pirelli e Rivian hanno lavorato insieme per quasi due anni per sviluppare questi prodotti e da questa collaborazione sono nati tre pneumatici speciali: da 20, 21 e 22 pollici.

In particolare, gli Scorpion Verde All Season da 21 pollici presentano una misura di pneumatico molto particolare e unica al mondo, introdotta nel settore da Pirelli appositamente per Rivian: 275/55 R21. La partnership tecnica con Rivian evidenzia l’attenzione di Pirelli sulla mobilità sostenibile e sui marchi automobilistici americani.

(ITALPRESS).