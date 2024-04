Riviera Film Festival, Ambra e Martina Stella tra i protagonisti

Roma, 19 apr. (askanews) – Rivelati i primi protagonisti degli eventi speciali del Riviera International Film Festival che si svilupperanno attraverso masterclass, incontri, anteprime e panel sulle serie tv di maggior successo, dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante. A raccontarsi al pubblico, tra aneddoti e curiosità, vita e carriera, arriveranno una coppia di attrici amatissime dal pubblico, Ambra Angiolini e Martina Stella. Altrettanto attesi i due protagonisti della serie “Un Professore”, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. A salire sul palco della Duferco Lounge, per presentare la seconda stagione di “Il Santone – #lepiubellefrasidioscio”, anche Rossella Brescia e Carlotta Natoli, le due protagoniste femminili.

Per la seconda stagione, ancora inedita, di “Blocco 181” ci saranno invece a raccontarla Nils Hartmann, Senior Vice-President di Sky Studios Italia, insieme al regista Ciro Visco e i protagonisti Andrea Dodero e Fahd Triki. E ancora un panel dedicato a “Supersex”, la serie basata sulla vita di Rocco Siffredi, insieme alla sceneggiatrice Francesca Manieri e a Gaia Messerklinger, che interpreta l’iconico personaggio di Moana Pozzi. In anteprima, a giugno su Prime Video, anche il film “Maschile Plurale”, forte del successo del primo capitolo, con il suo cast al completo: Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino e Michela Giraud.

Per le masterclass, oltre a quella già annunciata del Premio Oscar Susan Sarandon, sono attesi altri due Premi Oscar: l’editor Pietro Scalia e la regista Eva Orner. A completare la rosa degli incontri, Andrew Dominik, regista di film come “Blonde” e “L’Assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford” e uno dei re degli effetti speciali, Francesco Grisi.