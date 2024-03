Romania, esponenti italiani della Farnesina al convegno “Cybersicurezza: condizione imprescindibile per l’eccellenza aziendale”

Il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha aperto a Bucarest, su delega del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il seminario “Cybersicurezza: condizione imprescindibile per l’eccellenza aziendale”, svoltosi presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia in Romania di cui l’Ambasciatore Alfredo Maria Durante Mengoni.

L’evento si inserisce in un contesto di rafforzata collaborazione bilaterale nel campo della sicurezza cibernetica fra i due Paesi, testimoniato dalla recente firma – a margine del vertice intergovernativo di Roma – di un protocollo d’intesa fra la nostra Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’omologa agenzia rumena, che prevede lo scambio di informazioni e analisi sulle minacce cyber.

Al centro dell’intervento del sottosegretario Tripodi, l’importanza – più volte sottolineata anche dal Ministro Tajani – di questo tema in un contesto geo-politico così complesso e delicato, ove lo spazio cibernetico assume un ruolo cruciale per la sicurezza degli Stati, delle aziende e quindi di tutti i cittadini.

“Ci troviamo dinanzi a un progresso tecnologico che è ormai realtà, ma al tempo stesso è necessario adottare un efficace sistema di gestione dello spazio cibernetico e di tutte le tecnologie connesse”, ha sottolineato Tripodi. “Italia e Romania sono sulla stessa lunghezza d’onda nell’adottare le misure previste in ambito OSCE, incentrate sulla protezione delle infrastrutture di comunicazione e sull’individuazione delle vulnerabilità.