Rotaract Club Battipaglia e Banca Campania Centro, pillole di educazione finanziaria: domani il seminario

Promuovere l’educazione finanziaria tra i giovani è cruciale per fornire loro le competenze necessarie per gestire in modo responsabile le proprie risorse economiche, pianificare per il futuro e prendere decisioni finanziarie informate.

Con questo obiettivo il Rotaract Club Battipaglia, in Interclub con i Rotaract Club Avellino Est, Salerno Duomo, Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e Eboli, e in partnership con Banca Campania Centro, Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, ha organizzato il seminario gratuito in programma domani 18 aprile, alle 17,30, presso la Sala Petrone di Banca Campania Centro a Battipaglia.

Dopo i saluti introduttivi a cura dei rappresentanti dei partner dell’iniziativa, i relatori saranno: Emanuele Salzillo, Personal Financial Advisor e certificato Efpa Esg Advisor e Wealth Manager dalla Saa School of Management di Torino; l’Avvocato Martina Nicolino, esperta di diritto di internet e delle nuove tecnologie nonché Presidente di Fare Digitale; l’Avvocato Alessandro Rubino, Partner & Head of Cybersecurity Law Division presso AT Agency, nonché membro della Commissione Cybersecurity e degli Intergruppi Parlamentari per lo Sviluppo del Sud Italia e del Congo.

L’iniziativa sosterrà il progetto Rotaract del distretto 2101 “Badema” (Borsa di studio Enrico De Mattia), dedicato alla memoria del Socio del Rotaract Club Nocera Inferiore Sarno, Enrico De Mattia, che si propone di promuovere e rafforzare la resilienza come elemento fondamentale per la salute mentale dei giovani.

Il seminario si inserisce nelle attività di Banca Campania Centro, realtà facente parte del Gruppo Bcc Iccrea, finalizzate a promuovere lo sviluppo e l’apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.