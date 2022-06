Sandro Scoppa, il ‘900 salernitano visto attraverso la storia della “casa del nonno”: oggi la presentazione

La Libreria Guida Imagine’s Book di Salerno (in corso Garibaldi 142) ospita oggi, mercoledì 15 giugno, con inizio alle ore 18,30, la presentazione del romanzo di Sandro Scoppa “La casa del nonno ”, della collana promossa da Confedilizia presso la casa editrice Rubbettino. All’incontro, che sarà aperto dai saluti di Bruno Amendola, presidente di Confedilizia Salerno, e Domenico Campeglia, presidente di Associazione In Libertà, e moderato dalla giornalista Anna Adamo, interverranno Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, Domenico Bilotti, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e Antonluca Cuoco. Sarà presente l’autore.

Il libro (prefazione di Carlo Lottieri, dell’Università degli Studi di Verona; introduzione di Giorgio Spaziani Testa; e postfazione della giornalista e scrittrice Daniela Rabia), è ambientato a Salerno e il racconto attraversa per intero il XX secolo arrivando ai nostri giorni in una successione incalzante di eventi che muovono dall’iniziale rapporto tra Gustavo Ferrari e Antonino Moscato e coinvolgono i loro discendenti. Eventi che ruotano attorno all’affitto di una casa nel centro della città appartenuta a un barone, e si muovono in parallelo con i fatti che hanno investito la società italiana nel medesimo periodo determinando trasformazioni politiche, economiche e sociali al suo interno.

Sandro Scoppa, laureatosi in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, avvocato cassazionista, è Presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa e della Confedilizia Calabria e membro del consiglio direttivo nazionale della medesima confederazione. Per la collana Biblioteca della Proprietà (Rubbettino editore) ha già pubblicato il saggio “Il miraggio dell’equo canone nell’affitto delle case” (2022) e curato i volumi “Controllare gli affitti, distruggere l’economia. Con misure dannose per tutti, a iniziare dagli inquilini” (2021), “In nome della proprietà” (2021) e, insieme a Vincenzo Nasini, la raccolta di racconti “Un mattone dopo l’altro“ (2022). È pure autore di un contributo nell’opera collettanea “La proprietà sfrattata” (Società Europea di Edizioni – Il Giornale, 2021) ed è stato curatore e coautore del “Manuale del buono – scuola” (Falzea editore, 2002).