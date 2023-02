Sanremo, sul ‘Suzuki Stage’ Renga e Nek. Aspettando Verona

In una Piazza Colombo gremita, sul Suzuki Stage sono saliti ieri Francesco Renga, che ha festeggiato i quarant’anni di carriera, e Nek. I due hanno interpretato in duetto un loro successo ciascuno: prima ‘Migliore’, poi ‘Fatti avanti amore’. Una piccola anticipazione live del grande appuntamento all’Arena di Verona del prossimo 5 settembre. L’imperdibile evento “Renga Nek”, una serata che si preannuncia unica e irripetibile, per ripercorrere le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni. Da “Laura non c’è” ad “Angelo”, da “Fatti avanti amore” a “Il mio giorno più bello nel mondo”, sono solo alcuni dei brani che Renga e Nek porteranno sul palco dell’Arena.

Ecco la gallery di Carlo Capodanno Photographer (Sponsor Union Security, TSM automotive, Villa la Posada)