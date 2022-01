“See More”, arrivano le valvole intelligenti per il taglio di emissioni nell’Industria 4.0

Favorire l’efficienza energetica delle imprese, quindi, un taglio delle bollette e delle emissioni, attraverso l’unione tra valvole d’ottone, intelligenza artificiale e competenze nel settore dell’energia. Così l’azienda piemontese delle valvole, Cimberio, insieme alla startup Enersem (spin-off del Politecnico di Milano) e al centro di ricerca Rse (vigilato dal ministero della Transizione Ecologica) coniugano la transizione verde con la transizione 4.0. Dalla sinergia tra queste tre realtà è nato infatti il progetto “See More” di impresa 4.0, finanziato con oltre 400mila euro da un bando di tipo B per i progetti di ricerca di sistema. L’obiettivo è “diffondere nei processi industriali italiani soluzioni di innovazione tecnologica e digitalizzazione applicata alla produzione e alla distribuzione dell’energia – viene spiegato in una nota connessione -, per abbattere le emissioni e decarbonizzare il Paese”. Il tutto parte dall’unione di Cimberio ed Enersem (startup che nel giro di 3 anni verra’ incorporata nell’azienda piemontese con un investimento di 2 milioni di euro) che ha portato alla creazione del sistema in cloud ‘Knolval’, un sistema integrato di software e valvole intelligenti che consentono di gestire al meglio gli impianti, abbattendo emissioni e consumi.