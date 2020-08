Telesia for Peoples, Buttaroni (Tecné): Perdita di capacità produttiva, a rischio il rimbalzo atteso dopo il covid

“Dall’analisi che abbiamo fatto confrontando i dati dell’Italia con quelli di altri Paesi, quali Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America, è emerso dal punto di vista degli scenari economici che la situazione è molto grave, al di là di quelle che sono le stime sul Pil. Ma quello che ci deve preoccupare è la perdita di capacità produttiva. Ciò significa che rischiamo di non cogliere l’eventuale rimbalzo alla fine dell’emergenza perché nel frattempo molte imprese chiuderanno”. È quanto ha affermato il presidente dell’Istituto Tecné, Carlo Buttaroni, nel talk show sul tema “Senza lavoro, non c’è integrazione. La fotografia dell’Italia nell’era del Covid” che ha inaugurato nelle Terme di Telese la settima edizione del “Telesia for Peoples”, evento promosso dall’associazione italoamericana “Icosit”.

Qual è l’impatto del Covid sull’economia e qual è la stima degli scenari economici in Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America? Qual è il ‘sentiment’ popolare nei confronti dell’immigrazione nell’era del Coronavirus? Le risposte a questi due quesiti sono stati discussi nel confronto fra gli esperti. “Per quanto riguarda il percepito dell’immigrazione – ha detto ancora Buttaroni – gli italiani non lo mettono tra le priorità. Sicuramente non considerano gli italiani razzisti. L’immigrazione viene considerata un problema mal gestito dal governo, non solo nella fase de emergenziale degli immigrati clandestini. È la gestione generale dell’immigrazione. Al di là dei numeri che emergono dalla nostra ricerca, il problema immigrazione si concentra nelle zone dove c’è molta pressione e quindi dove si somma disagio a disagio”.

Oltre a Buttaroni, al dibattito sono intervenuti il giornalista Mario Giordano, Francesco Paolo Capone (segretario nazionale Ugl), Antonio Russo (Ufficio di presidenza nazionale delle Acli), e, in collegamento da Washington, Larry Cosme, presidente nazionale della Fleoa (l’associazione che annovera funzionari delle forze dell’ordine delle 65 Agenzie federali Usa, tra cui Cia, Fbi e Ncis). Al termine del dibattito gli organizzatori di Icosit hanno consegnato al giornalista Mario Giordano il Premio “Telesia for Peoples” 2020 per il settore del Giornalismo. In serata è in programma la cerimonia conclusiva del premio Telesia for Peoples con l’assegnazione degli altri riconoscimenti nel diversi settori.