The Martmes, ecco il progetto di animazione educativo patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana

C’è molto della proverbiale professionalità napoletana nel decollo, è il caso di dire, di “The Martmes”, il progetto di animazione educativo patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana, distribuito a livello internazionale dalla Fantastic Films di Los Angeles e prodotto da Morgan International, Logout Film e Travel on Set srl. L’idea originale è di Giuseppe Cafaro, in arte Joe Kage, e risale addirittura al 2008.

Sostenuto e promosso dalla produttrice napoletana Ermelinda Maturo, appunto, dopo tanti anni di studio, ricerche e collaborazioni importanti, il progetto aiuterà finalmente i “Martmes” a sbarcare sulla Terra.

Questa innovativa serie di cartoni animati in 3D-HD si sviluppa con la finalità di intrattenere ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni ma, confidano gli autori, sulla base di una solida impronta educativo-culturale.

Attraverso le avventure dei protagonisti, infatti, ci si propone di avvicinare sempre di più le nuove generazioni alle nozioni scientifiche, astronomiche e aerospaziali, proprio in questo momento storico nel quale la missione spaziale “Rover Perseverance” della Nasa sta cominciando a inviare immagini e risposte sulle possibilità che Marte abbia avuto o abbia forme di vita. Il progetto ha suscitato l’interesse dell’Asi, che ha subito concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo ufficiale.

«In molti episodi, i più famosi astronauti italiani – spiega Ermelinda Maturo – interagiranno con i “Martmes” per portare la loro esperienza diretta e raccontare delle loro imprese e missioni spaziali. Nello sviluppo dei singoli episodi della serie, oltre al racconto anche in forma divertente dei nostri amici alieni, i marziani appunto, che interagiscono con i loro amici terrestri, saranno presenti esempi e spiegazioni semplici e accattivanti di molti dati tecnici sulle stelle, sull’universo, sulle galassie e anche dei preziosi suggerimenti per il rispetto dell’ambiente, del mondo animale e in generale per il pianeta Terra e dell’ecosistema, argomenti molto sentiti dai giovani. Parte attiva del progetto – aggiunge la Maturo – è lo studio “Flavio Boccia & Partners”, coadiuvato da altri partners di spessore come Angela Bellia. Lo studio ha svolto un ruolo importante per il finanziamento del progetto presentato alla Banca Europea degli Investimenti e ai canali dell’Unione europea per i fondi dedicati alle produzioni cinematografiche».

Di pari passo alla serie tv animata, il progetto prevede anche la realizzazione di un film lungometraggio per il cinema che avrà come titolo “The Martmes” e sarà curato nella trama e nella sua realizzazione dal distributore internazionale Fantastic Films International di Los Angeles con cui verrà sviluppato anche un videogioco interattivo prendendo spunto dal famoso “The Legend of Zelda”.

L’organizzazione della macchina produttiva sarà coadiuvata da Gian Claudio Galatoli, che vanta una quarantennale esperienza nel mondo dell’animazione anche con collaborazioni in co-produzioni effettuate con Rai, Zdf e France3, ed è esperto in tecniche di realizzazione e direzione di produzione. La produzione sarà curata dalla Logout Srl di Varo Venturi.

Lo studio di produzione di effetti visivi, animazione e produzione, Morgan International (MGI) si occuperà della produzione e postproduzione e curerà la realizzazione in 3D-HD, utilizzando le migliori tecnologie e software oggi a disposizione dei migliori animatori e creatori dei modelli necessari in 3D. «Con queste premesse e grazie al grande valore umano e artistico a disposizione – chiosa la Maturo – non possiamo che affermare che questo progetto riscuoterà un sicuro successo. L’entusiasmo del nostro team, ovviamente, è alle stelle, anzi su Marte».