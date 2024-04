Trotto, il 1° maggio a Napoli il 75^ Gran Premio Lotteria. Diretta su Rai Sport

Presentato a Napoli il 75esimo Gran Premio Lotteria Trofeo Edilsivis in cartellone nella giornata festiva del primo maggio e preceduto dalle ricche giornate di corse del 29 e 30 aprile. Nel salone del circolo del Tennis Club è stato effettuato il sorteggio dei numeri estratti dalle madrine Claudia Ruffo e Ida Giugliano alla presenza della stampa ed in diretta streaming, e di Paola Pucciatti incaricata Masaf; e degli organizzatori Pier Luigi D’Angelo e Luca D’Angelo presidente e amministratore delegato Ippodromi Partenopei; Emanuela Ferrante assessora allo Sport del Comune di Napoli; Giovanni Siniscalchi in rappresentanza della SHRO Sbarro Health Research Organization; Riccardo Villari, presidente Tennis Club Napoli; Federico Grassi presidente Generazione Vincente Napoli Basket, Crescenzo Rivellini presidente Napoli Racing Show e vicepresidente Casco Azzurro Motor Club. “Si preannuncia – le parole di Pier Luigi D’Angelo presidente Ippodromi Partenopei – un’edizione spettacolare, una grande festa per la città e per l’ippodromo di Agnano, allestita con passione ed impegno e soprattutto con molte importanti sinergie con le eccellenze delo sport che vantiamo a Napoli e che fanno brillare la nostra città nel mondo”.

“Nelle 3 batterie del gran premio – ha spiegato Luca D’Angelo ad Ippodromi Partenopei, direttore sportivo delle corse di Agnano – figurano anche quest’anno alcuni dei migliori cavalli europei con il vincitore delle ultime due edizioni Vernissage Grif, fresco detentore del record assoluto delle piste europee con 1.08.1realizzato a Cagnes sur Mer a marzo vincendo il prestigioso Criterium de Vitesse, che dovrà difendere il titolo di campione in carica ed il record della finale effettuato lo scorso anno in 1.09.6. Tantissimi ed agguerriti gli avversari del figlio di Varenne, in un’edizione che si preannuncia particolarmente incerta e spettacolare. Tra i tanti spicca il vincitore del GP Costa Azzurra di Torino Banderas Bi, detentore del record della pista di Agnano con l’1.09.4 realizzato lo scorso anno nella Consolazione, il velocissimo ed emergente Cosmo Spritz, autore della miglior prestazione stagionale sulle piste italiane, la vincitrice del Campionato Europeo Akela Pal Ferm, Capital Mail, terzo dell’edizione 2023, il vincitore del Freccia d’Europa 2023 Bleff Dipa, che ha battuto in quell’occasione Vernissage. Edizione dal sapore internazionale con la presenza di numerosi cavalli stranieri capeggiati dalla folta pattuglia transalpina, forte soprattutto di 2 allievi di Jean Michel Bazire, entrambi al debutto sulle piste italiane, ma annunciati in gran forma. Si tratta di Elie de Beaufour, abituale frequentatore della prima categoria francese e vincitore di oltre 1 milione di euro in carriera, e di Gigolo Lover, specialista del trotto montato ma ottimo anche al sulky. Entrambi si avvarranno della guida di Nicolas Bazire, figlio di Jean Michel e fuoriclasse delle redini lunghe, entrato nella storia come più giovane vincitore del Prix d’Amerique a soli 21 anni. Presenze intriganti anche quelle di Eclat De Gloire, già secondo in Italia nel Palio dei Comuni e del velocissimo svedese Night Brodde guidato da Conrad Lugauer”.

Il gran premio andrà in onda su Rai Sport con collegamento dalla sala stampa di Agnano (ore 17.30/18.30) per la trasmissione delle batterie in differita e della finale in diretta, preceduta da trenta minuti di puro spettacolo ed emozioni. Il saluto al pubblico di Napoli sarà di Zacon Giò, quest’anno al suo congedo dalle corse, al termine di una carriera da pluricampione con un milione e 700mila euro di somme vinte, il record di 1.09.3 sulla breve e 1.10 sulla lunga distanza e le vittorie nell’International Trot 2019 e del Lotteria 2020. Poi il tradizionale saluto dei guidatori dei cavalli partecipanti al gran premio a bordo delle auto d’epoca, veri gioielli del Motor Club Casco Azzurro e la sfilata dei 9 cavalli finalisti sulle note musicali della prestigiosa Fanfara dei Carabinieri a Cavallo diretta dal comandante Fabio Tassinari.

L’intera giornata troverà spazio sull’emittente EquTV, canali 220 del bouquet Sky Sport e 151 del digitale terrestre: ai microfoni di Gigio Rosa conduttore radiofonico, Luigi Migliaccio giornalista e Claudia Ruffo, madrina e attrice in molte produzioni Rai di successo.

In scaletta anche il premio alla carriera ad Antonio Luongo, celebrato nella sua Napoli, indiscusso e storico protagonista dell’ippica italiana con il portacolori di scuderia Feystongal, un binomio indimenticabile, vincitori delle grandi corse di gruppo incluso il Derby Italiano del Trotto.

Il legame con la città e con le realtà significative del territorio,i legge in una nota “sarà rappresentato anche dalle sinergie messe in campo con Ippodromi Partenopei e con altre importanti società sportive quali il Tennis Club Napoli; con la premiazione dei giovanissimi campioni di tornei e circuiti regionali su terra rossa nella vetrina internazionale del Lotteria: e con la partnership ormai consolidata con la Gevi Napoli Basket recente vincitrice della Coppa Italia dopo 18 anni, partnership che prevede l’ingresso gratuito al gran premio per tutti i possessori di un abbonamento o di un biglietto della partita Gevi Napoli Basket-Scafati del 05 maggio oltre ad uno stand all’interno dell’ippodromo che regalerà un biglietto di ingresso per la medesima partita ai primi 100 paganti del gran premio Lotteria del 01/05/2024”.