“Tu con ne hai chiuso”, fuori il nuovo singolo di Ditonellapiaga

Roma, 17 apr. (askanews) – Si intitola “Tu con me hai chiuso” il nuovo singolo di Ditonellapiaga fuori venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli e già disponibile in presave. Ballad intrisa di quotidiano, “Tu con me hai chiuso” è una porta spalancata sull’animo vulnerabile di chi ha deciso di incidere la parola “fine” su una relazione ormai al sapore di promesse infrante e delusione.

“Le promesse non mantenute, i grandi sogni buttati dalla finestra e una chitarra che diventa sempre più piena e presente, proprio come la voglia di mettere un punto a questa relazione un po’ liceale, dove si può ricascare anche quando si è plurilaureati”, racconta l’artista.

Per una storia che si chiude, c’è una bella nuova pagina che sta per aprirsi alla velocità della luce, quella di FLASH, il nuovo album di Ditonellapiaga in arrivo il 10 maggio e già disponibile in preorder in tre esclusivi formati: Vinile Deluxe Edition (Edizione limitata Colorata e Numerata – 180gr), Vinile Nero (180gr) e CD.

Viaggio immersivo nell’anima camaleontica di Margherita, FLASH offre autentiche miscellanee di vita quotidiana fotografate anche dalle preziose collaborazioni che arricchiscono la tracklist ufficiale svelata oggi: DNA feat. Coma_Cose, Una feat. Gaia, Come prima feat. Fulminacci e Non resisto feat. Whitemary. Nell’attesa di poterlo condividere finalmente con tutti, Ditonellapiaga ha pensato di regalare un assaggio del suo nuovo progetto discografico, e di vivere e condividere con i fan un’incredibile esperienza on the road, attraversando la Città Eterna per dare loro l’opportunità di immergersi a 360° nel magico mondo di FLASH con un esclusivo ascolto in preview.

Le tracce di FLASH e i brani più iconici di Margherita verranno presentati in occasione del FLASH TOUR 2024, gli imperdibili appuntamenti live prodotti da Magellano Concerti. Inaugurato con il live nella sua Roma (15 maggio Largo Venue), il FLASH TOUR 2024 farà poi tappa a Mestre, Milano, Bastia Umbra (Pg), Montecassiano (Mc), Bra (Cn) e Castiglione della Pescaia (Gr). Maggiori informazioni sul sito di Magellano Concerti.