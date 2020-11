Università Suor Orsola Benincasa, Fico Mediterranean Lecture: si festeggiano i 10 anni della tutela Unesco per la Dieta made in Sud

Lunedì 16 novembre alle 18, in diretta streaming (www.facebook.com/unisob) sarà inaugurata la quinta edizione della Fico Mediterranean Lecture in occasione del decennale del riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea come patrimonio culturale dell’umanità. E un modo per attualizzare il tema è quello proposto dall’antropologa Elisabetta Moro, condirettrice del MedEatResearch dell’università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il primo centro di ricerca universitario italiano dedicato agli studi sulla Dieta Mediterranea. “Perché non pensare, per rispettare le prescrizioni mediche che ci vengono date – spiega Moro – di viverci con dei collegamenti digitali la convivialità dei pranzi domenicali o di quelli delle festività natalizie? Si potrebbe ribattezzare “Mettiamo le famiglie in rete” per preparare e mangiare il ragù con i nonni. Il carico di tradizioni alimentari e antropologiche che ci sono ad esempio dietro ad un ragù – evidenzia – le nostre nonne potrebbero raccontarcelo virtualmente in questi mesi”. Il tema della Fico Fico Mediterranean Lecture 2020 è “Nel futuro dell’agricoltura c’è il futuro della Dieta Mediterranea”. In questa sua quinta edizione l’appuntamento annuale con il ciclo di lezioni magistrali ideato dal MedEatResearch, insieme con la Fondazione Fico di Bologna, avrà in cattedra il rettore dell’università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito. “Agriculture and Future” sarà il tema della lezione che sarà introdotta da Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Marino Niola, condirettore del MedEatResearch, Pier Luigi Petrillo, titolare della cattedra “Unesco Chair on Intangible Cultural Heritage and Comparative Law” all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Rosanna Romano, direttrice generale Cultura e turismo della Regione Campania, Tommaso Pellegrino, direttore del Parco nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano e dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani. Al termine della lezione un dibattito guidato da Elisabetta Moro insieme ad Andrea Segré, presidente della Fondazione Fico. La Fico Mediterranean Lecture 2020 sarà anche l’occasione per la presentazione del volume di Elisabetta Moro e Marino Niola ‘I segreti della Dieta Mediterranea. Mangiare bene e stare bene”.