Usa, a New York borse di studio per diplomatici

Si ricorda, agli alunni che hanno già partecipato all’incontro informativo di venerdì 10, ed agli alunni ancora interessati a partecipare, che giorno 14 novembre 2024 p.v., presso la sede dell’Associazione diplomatici in via Duca degli Abruzzi 180, si terranno le selezioni per l’assegnazione delle borse di studio finalizzate alla partecipazione al corso di formazione ed al viaggio che si terrà a New York dal 3 al 10 Aprile 2024.

Verranno assegnate borse di studio del valore di €1000 ad alunni meritevoli e motivati della scuola, senza la richiesta di nessuna certificazione linguistica o ISEE.

Per partecipare al colloquio iscriversi utilizzando il link sottostante:

https://forms.gle/ MxszykaQQkEMGsGZA

E’ possibile anche recarsi direttamente giorno 14 novembre p.v. presso la sede dei Diplomatici alle ore 15.00.

E’ comunque preferibile la prenotazione attraverso il link indicato. Si ricorda che la partecipazione alle selezioni per la borsa di studio è totalmente gratuita e non costituisce nessun obbligo per l’adesione al progetto che dovrà essere comunicata entro 2-3 giorni alla pubblicazione delle graduatorie.

Per ulteriori informazioni sull’esperienza proposta potete visualizzare un piccolo video che ripercorre il progetto dello scorso anno https://www.diplomatici.it/wp- content/uploads/2023/09/ CATANIA-CWMUNNew-York-2024.pdf I colloqui per la borsa di studio si svolgeranno giorno 14 novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 in via Duca degli Abruzzi, 180.Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Stanganelli all’indirizzo email: astanganelli@liceoboggiolera. edu.it. Lo comunica la Dirigente (prof.ssa Valeria Alfia Pappalard).