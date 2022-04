Verde Giffoni al via: come salvare il pianeta, 400 ragazzi da tutta Italia a confronto con esperti e artisiti

Tutto pronto per Verde Giffoni: l’iniziativa, rivolta alla salvaguardia del Pianeta e destinata alla Generazione Z, si terrà dal 27 al 30 aprile. Quattro giorni dedicati alla sostenibilità, non esclusivamente ambientale ma intesa anche nelle sue accezioni sociali ed economiche, declinata attraverso cinema, cultura, comunicazione, musica e innovazione per dare voce a oltre 400 ragazze e ragazzi, dai 14 ai 25 anni provenienti da tutt’Italia, chiamati a confrontarsi con artisti impegnati per la tutela dell’ambiente ma anche donne e uomini di scienza, psicologia, filosofia.

Il debutto di Verde Giffoni ci sarà a pochi giorni di distanza dall’Earth Day che si celebra domani, 22 aprile, in tutto il mondo. Si tratta del momento più importante per la Green generation, che guarda alla responsabilizzazione attraverso un consumo sostenibile e a un processo educativo ispirato alle dinamiche ambientali. Valori, questi, che da sempre fanno parte del Dna di Giffoni e che ora sono maturi per dare vita a questo nuovo format.

L’iniziativa è organizzata dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, co-finanziata dal Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e dalla Regione Campania, con il sostegno del Comune di Giffoni Valle Piana, di Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) oltre che dei sette Consorzi di Filiera per la raccolta, il recupero e il riciclo degli Imballaggi in: acciaio ( Ricrea), alluminio (Cial), car ta e cartone (Comieco), legno ( Rilegno), plastica (Corepla), plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) e vetro (Coreve).

I film saranno divisi in due sezioni, “In&Out Society” e “Futura” (quest’ultima aperta al pubblico: https://bit.ly/ 3OiyVWh) scelti per offrire un quadro chiaro su ecologia, ambiente, salvaguardia dell’ecosistema e degli animali. Ben 350 i lungometraggi in preselezione, provenienti da Italia, Israele, Canada, Bolivia e Francia che il team di Giffoni ha valutato per poi selezionare i migliori da proporre al pubblico.

Verde Giffoni permetterà di dialogare con personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, scienziati, CEO di aziende, artisti impegnati attivamente in questo settore. Si inizia con i promotori del Manifesto di Assisi, PADRE ENZO FORTUNATO ed ERMETE REALACCI. Si prosegue con il giornalista EDOARDO VIGNA, caporedattore responsabile di Pianeta 2030, il supplemento green del Corriere della Sera. E ancora LUDOVICA CHIARINI, project manager di EcoMuvi, il servizio integrato e protocollo certificato per lo sviluppo sostenibile delle produzioni cinematografiche e audiovisive. Verde Giffoni ha stretto una media partnership con Sky Nature, il canale che sin dalla sua nascita è una lente d’ingrandimento sulla salvaguardia dell’ambiente e, giovedì 28 aprile, proporrà un incontro tra la cantautrice FRANCESCA MICHIELIN, testimonial del canale e conduttrice di Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli e la filosofa MAURA GANCITANO, che si confronteranno su come ciascun individuo può contribuire al cambiamento partendo da azioni pratiche quotidiane. Alla quattro giorni sarà presente anche Sky Zero, content partner del festival. Ospite anche ANDREA MOCCIA, ideatore di «Geopop», magazine di divulgazione scientifica del gruppo editoriale Ciaopeople. Grande attenzione poi al progetto IN-AIR con il ricercatore del Cnr-Nanotec MASSIMO CUSCUNÀ e FAUSTO UGOZZOLI direttore del reparto R&D di AeroDron Srl. Mentre è “Generazione Z, parola chiave: sostenibilità” l’evento del 29 aprile pensato da Giffoni Innovation Hub. Una diretta streaming di quattro ore, durante la quale i ragazzi potranno confrontarsi con figure apicali di grandi aziende. Tra gli speaker: ALESSANDRA BENEVOLO, HR Director Italy & HR Cluster Head South Europe di Ipsen; LUCA CASSANI, Corporate Sustainability Manager Epson; GABRIELE CATACCHIO, Global E-mobility Communication Manager Stellantis; OSCAR DI MONTIGNY, Presidente Flowe; DA NIELE FORTINI, Presidente di Reti Ambienti Spa, PAOLO IABICHINO, Fondatore Osservatorio Civic Brands; STEFANIA POMPILI, Amministratore Delegato Sopra Steria; GIANLUCA RANDAZZO, Head of Sustainability Mediolanum; CAR LOTTA VENTURA, Direttore Communication Sustainability and Regional Affairs di A2A e FABIO ZARDINI, Country manager Italia Patagonia. A chiudere Verde Giffoni saranno SIMONE RUGIATI, considerato pioniere dello showcooking in Italia; EDOARDO BORGOMEO, honorary research associate all’Università di Oxford che si occupa di gestione delle risorse idriche e adattamento al cambiamento climatico. Spazio anche alla campagna di sensibilizzazione anti littering “iolabuttolì”, iniziata nel 2020 grazie a STP Certification e Save The Planet Onlus, quest’ultima presente a Giffoni con la presidente ELENA STOPPIONI e l’ingegnere GIOVANNI MORI. Tra i testimonial di “iolabuttolì” il seguitissimo collettivo Casa Surace, ospite dell’evento con la presenza di DANIELE PUGLIESE, SIMONE PETRELLA e RICCARDO BETTEGHELLA.

Infine nella giornata del 30 aprile, i giffoner contribuiranno alla creazione di un frutteto nell’area verde della Multimedia Valley, piantando gli alberi donati da Biorfarm, società benefit e prima comunità agricola digitale. A ogni albero verrà assegnato un nome di un personaggio cinematografico e sarà arricchito con i messaggi dei ragazzi come segno di rinascita e armonia. Protagonista di questo momento speciale sarà GIOVANNI CACCAMO, il cantautore scoperto da Franco Battiato, vincitore della categoria Nuove proposte alla 65esima edizione del festival di Sanremo, premio della critica Mia Martini, premio sala stampa Lucio Dalla e premio Emanuele Luzzati. Caccamo è stato nominato ambasciatore Unesco giovani ed ha rappresentato l’Italia al Festival “Pathway to Paris: Earth Day 50”, con Michael Stipe dei R.E.M., Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Cat Power, Ben Harper e tanti altri artisti.

Spazio anche alla musica: in programma, ogni sera, showcase con gli artisti più amati dai ragazzi. Appuntamento in Sala Truffaut, a partire dalle 18.30. I primi ospiti saranno i CAPONE & BUNGTBANGT. Il giorno successivo toccherà al cantautore NAPOLEONE e alla rivelazione di Sanremo 2022 MATTEO ROMANO. Il 29 aprile sarà la volta di DARGEN D’AMICO, mentre sabato 30 si chiuderà con l’energia dei THE KOLORS.

Il programma è sul sito ufficiale www.verdegiffoni.it, dove sarà possibile seguire l’evento in streaming.