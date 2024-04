Villaggio dei Ragazzi: ultima prova del 24esimo National Billiard Challenge di stecca a cinque birilli

Al via stamane al Villaggio dei Ragazzi la sesta ed ultima prova del 24º National Billiard Challenge di stecca a cinque birilli. Ai nastri di partenza sui biliardi allestiti dall’azienda “Maurizio Landolfo” 900 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Campioni del calibro di Matteo Gualemi, Andrea Quarta, Michele Gotta, Santi Caratozzolo, Michelangelo Aiello e Pierluigi Sagnella, che occupano i primi posti nella classifica iridata, si stanno affrontando per conquistare le finali del Campionato Italiano in programma nel mese di giugno a Saint-Vincent. L’evento sportivo, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) e patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Maddaloni, terminerà Domenica 5 Maggio. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e il Consigliere della Regione Campania Vincenzo Santangelo. Per l’occasione, è stato anche allestito nel Salone “don Salvatore d’Angelo” un set televisivo da dove verranno trasmessi alcuni incontri in diretta su Rai sport e Billiard Channel (il canale YouTube della Federazione). “Il Villaggio dei Ragazzi – ha dichiarato il Commissario straordinario Antonio Caradonna – è lieto di ospitare un evento sportivo di questa importanza e si riconferma essere centro di accoglienza di competizioni di alto livello”. Alla kermesse sportiva ha aderito anche Telethon, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca per la diagnosi e la cura di malattie genetiche rare.