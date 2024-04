Weekend all’insegna della danza a Napoli: cinque spettacoli tra il Bellini, il Korper e il teatro Ateneo di Casoria

di Massimiliano Craus

Weekend ricco di danza a Napoli con ben cinque spettacoli in giro tra il Teatro Bellini e lo Spazio Korper del capoluogo il 6 aprile e con l’appuntamento di chiusura di domenica 7 aprile al Teatro Ateneo di Casoria con “David uscì a fare quattro passi” di Vincent Karl von Hagen, pseudonimo artistico di Mohamed Vincenzo Agbaje Olufemi. Uno spettacolo particolarmente atteso per tanti motivi: dal coreografo e produttore del titolo ai contenuti dello stesso, passando per i tanti giovani in scena e per l’avvio ufficiale di un progetto che vorrà diventare ancora più intenso. Cominciamo dal giovane coreografo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radioterapia Oncologica, attualmente è Dirigente Medico Oncologo Radioterapista presso l’Azienda Ospedaliera delle Marche di Ancona. Un artista multitasking, scrittore per l’occasione di un monologo che è diventato coreografia! Scriviamo di un personaggio che farà parlare di sé, ancor di più di quanto non accada oggi. Un uomo con la vita tra teatri ed ospedali, con il pubblico più eterogeneo possibile. “David uscì a fare quattro passi è un estratto breve, e/vocativo ed incisivo del lavoro teatrale RiNASCImiento – ci spiega con rasserenante semplicità il coreografo von Hagen – libretto di teatro sperimentale che ha come core narrativo la decadenza estetica delle società moderne e che si traduce inesorabilmente in decadenza di valori. La bellezza come valore assoluto non è mai idea astratta, ma si incarna nel tempo e nello spazio per offrire la contemplazione da cui scaturiscono serenità, gioia e consolazione. Ed è per questo che oggi più che mai abbiamo bisogno di bellezza perché c’è urgenza di speranza e di serenità. Nella mente di David prendono forma le opere michelangiolesche come La Pietà, Il Tondo Doni, I Prigioni, Il Giudizio Universale che egli stesso attualizza nei drammi di una vita familiare difficile e scompaginata. David non è un nome scelto a caso. Non è un personaggio scelto a caso. È l’alter ego, la proiezione umanizzata e a tratti disumanizzata e contraddittoria del simbolo cardine del Rinascimento Italiano e che in Michelangelo trova la sua massima pienezza e la sua formidabile sintesi: il David. Nello sviluppo del lavoro teatrale, David è dunque colto, metaforicamente, proprio in quella sofferenza e nell’agitazione psicomotoria che precede la liberazione da quel marmo, quel luogo metafisico che lo schiaccia e lo soffoca. Il marmo che cela i suoi dolori, il suo vuoto affettivo, le sue ansie e le sue paure. Il marmo è dunque quella condizione di inadeguatezza e oppressione che l’uomo moderno vive quotidianamente. Quel marmo di Carrara che Michelangelo sceglie per dare la vita, diventa tomba per il protagonista dell’opera. David è al contempo la rappresentazione della fragilità che accomuna i giovani di oggi. E’ al contempo vittima e carnefice in una società ormai contorta e decaduta e da cui non troverà via di uscita. Quei suoi quattro passi non troveranno mai la strada del ritorno. Nel corso della rappresentazione coreografica tanti saranno, inoltre, i richiami a fatti socio-politici noti, dei Tableaux Vivant che condurranno lo spettatore alla riflessione e alla critica.” Il titolo andrà in scena alle ore 16.30 ed alle 20 con von Hagen autore dell’idea, dei testi e della regia oltre che della coreografia accanto a Christian La Sala. “David usci a fare quattro passi è un testo teatrale scritto di mio pugno – aggiunge il coreografo e produttore di se stesso e dell’opera – è una critica. E’ un invito. E’ una esortazione al bello assoluto. È un invito a me stesso: a nutrirmi di bello ed a tenere lontano il brutto. Dovremmo tutti puntare a ricercare la bellezza, a portare il bello nelle nostre case. La bellezza è la vera radice della felicità.” Oltre alla danza ci sarà spazio all’attorialità con Marco Lorenzo Panico ed i ventisei danzatori del M’Patiko Dance Project. Von Hagen però le ha pensate davvero tutte, ivi compresa Mena Capasso quale testimonial del progetto. “Ho deciso di unire tutti gli artisti che hanno preso parte alla rappresentazione sotto il nome di M’PATIKO Dance Project – aggiunge il coreografo medico – nome che deriva da empatia, proprio per la peculiarità che ogni artista dovrebbe avere, ovvere suscitare emozioni e al contempo sentire emozioni. M’PATIKO vorrà dunque essere in germe lo scheletro embrionale di un ulteriore progetto che sto stilando, ovvero la fondazione di una mia compagnia di danzatori.” Tanta bella danza al cospetto di tanta bellezza che sfugge all’attenzione dei giovani, interlocutori privilegiati dell’azione culturale, sociale ed artistica di Vincent Karl von Hage. Ma “dov’è finita la bellezza? La sua sparizione e il suo degrado, non solo nelle arti liberali, ma in ogni singolo aspetto delle società è a mio avviso uno degli aspetti più tristi del nostro secolo – chiosa von Hagen – segno della decadenza della nostra civiltà. Oggi a mettere sempre più le radici è l’estetica del brutto che il più delle volte coincide con l’estetica della morte. E l’estetica della morte porta inesorabilmente alla disumanizzazione che quotidianamente ci circonda.” Con più o meno espliciiti riferimenti ai vari Platone, Tommaso d’Aquino, Plotino, Hobbes e Locke. Nonostante la complessità dei temi il coreografo ha scelto ventisei artisti anche molto giovani, in quanto strumento di produzione ma anche di ricezione. Ventisei talenti provenienti dagli ensemble del territorio a cui va aggiunto il piccolo Samuel Invigorito per la prima volta su un palco. Non ci resta che ammirare tutta la bellezza scelta per noi dal medico della danza!