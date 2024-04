Zes e agevolazioni fiscali per le Pmi in Campania, venerdì 12 incontro a Paestum

In un momento di crisi economica le imprese campane si trovano di fronte a sfide senza precedenti. È in questo contesto che l’evento promosso dalla società Neskey Srl, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e dell’Ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili di Salerno, diventa fondamentale. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 aprile, dalle 17,30 alle ore 19,30, presso la biblioteca Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum. L’incontro, che vedrà la partecipazione di istituzioni, professionisti, imprese e cittadini interessati, si concentrerà su due temi di rilievo in questo periodo di transizione economica: le agevolazioni fiscali per le imprese del Sud e le opportunità offerte dal nuovo piano di coesione 2021-2027. Le agevolazioni fiscali, in particolare il nuovo credito Zes e la transizione 5.0, rappresentano un’importante leva per sostenere la ripresa economica delle imprese meridionali. L’incontro offrirà un’approfondita panoramica su questi strumenti, fornendo agli imprenditori informazioni cruciali per accedere a benefici e opportunità. Allo stesso tempo, il piano di coesione 2021-2027 si configura come un importante catalizzatore per lo sviluppo sostenibile del territorio campano. Saranno esaminati i dettagli di questo piano e le opportunità che offre alle imprese locali per crescere e competere in un mercato sempre più globale e competitivo.

L’evento sarà aperto da saluti istituzionali offerti dal sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, e da Agostino Soave, Presidente Odcec di Salerno. Gli interventi saranno guidati da esperti del settore, tra cui Antonio Agresti, commercialista e revisore legale, Luca Cerretani, consigliere della provincia di Salerno e Coordinatore Gal Cilento Srl, e l’Ingegnere Vincenzo Silvestri, Amministratore Delegato di Neskey. La giornalista del Mattino, Barbara Landi, modererà l’evento, garantendo un dibattito informativo e stimolante su temi cruciali per il futuro delle imprese campane. L’incontro rappresenta un’opportunità unica per ottenere informazioni chiare e dettagliate su strumenti e opportunità che possono fare la differenza nel percorso di crescita e sviluppo delle imprese della Campania.