Ad Arzano apre Casa Impresa Benessere, residenza per la riabilitazione psichiatrica tra le più grandi in Italia

Sarà inaugurata domani “Casa Impresa Benessere”, la residenza di riabilitazione psichiatrica pubblica tra le più grandi in Italia, realizzata dall’Asl Napoli 2 Nord, nel territorio di Arzano, in provincia di Napoli.La struttura, in corso Salvatore d’Amato angolo via Giovanni Ferraro, è pensata per ospitare 40 pazienti in una dimensione comunitaria aperta, volta a permettere il recupero dei pazienti anche mediante la collaborazione col ricco tessuto produttivo dell’area industriale di Arzano.”Casa Impresa Benessere” si articola su tre piani, per complessivi 2000 metri quadri coperti. La struttura accoglierà pazienti che, per un periodo di tempo limitato, è opportuno che si allontanino dal proprio abituale contesto di vita per facilitare il percorso riabilitativo. Caratteristica della struttura è porre in primo piano l’importanza del “produrre” mediante laboratori sartoriali, la gestione da parte dei pazienti di una galleria/ boutique, di un bar e di attività che valorizzano le capacità inespresse dei pazienti.La scelta di realizzare una struttura come questa, fanno sapere dalla Asl NAPOLI 2 Nord, si propone come un sostanziale cambio di passo rispetto all’affidamento totale alle strutture private psichiatriche registratosi negli anni precedenti.”Abbiamo voluto che al riavvio dopo la sospensione del blocco per il Covid, si ripartisse dai più deboli – ha detto Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord – Nonostante l’utilizzo di tecnologie capaci di coprire le distanze e l’assistenza domiciliare, sappiamo che i pazienti psichiatrici e le loro famiglie sono tra coloro che più di altri hanno sofferto l’isolamento. Volevamo dare loro un segno di vicinanza, l’inaugurazione di Arzano in questo momento va anche in questo senso”.Al taglio del nastro, previsto per le 10, parteciperanno, oltre a d’Amore, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, alcuni pazienti e loro familiari, operatori della psichiatria, imprenditori dell’area, e rappresentanti delle istituzioni, nel rispetto delle regole di distanziamento.