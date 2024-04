Al via Magma: a Paestum la https://www.ildenaro.it/wp-admin/post-new.phpprima Mostra alimentare gastronomica della mozzarella e dell’agricoltura

Taglio del nastro venerdì 5 aprile alle ore 10 a Capaccio Paestum presso il Next (Ex Tabacchificio – via Cafasso 21) per la prima edizione del Magma, la Mostra alimentare gastronomica della mozzarella e dell’agricoltura. Un titolo evocativo, a simboleggiare la grande energia magmatica creativa ed il talento degli artigiani e delle produzioni d’eccellenza del Sud. Apre così le sue porte la grande Expo che vede protagonista indiscussa l’eccellenza del Made in Italy, dalla mozzarella e da altri prodotti di origine casearia alla zootecnia e all’agricoltura. Il programma della tre giorni di esposizioni, talk, gastronomia e street food contadino, show cooking, eventi collaterali, degustazioni con chef e momenti di formazione è stato presentato alla Bcc Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino. ier il grande salone fieristico-espositivo in programma a Capaccio Paestum, dal 5 al 7 aprile 2024, presso il Next (Ex Tabacchificio – via Cafasso 21), con ingresso libero.

Promozione, tutela e valorizzazione delle filiere Made in Italy “sono – si legge in una nota – le finalità prioritarie dell’Expo, che si propone come contenitore multidisciplinare di eventi per le aziende e i consumatori finali, sempre più interessati alla qualità delle materie prime e alla tracciabilità dei prodotti. Un’idea visionaria che intende ripercorrere tutte le fasi della produzione del sistema caseario-agricolo, dal campo alla tavola e alla ricerca scientifico-sperimentale, passando attraverso le grandi innovazioni tecnologiche per garantire sostenibilità agricola ed evoluzione di un settore trainante per il Pil del Mezzogiorno”. “Qualità e non quantità: è questa la filosofia con cui nasce Magma, che si propone l’obiettivo ambizioso di imporsi come Salone di riferimento delle eccellenze del made in Italy, ma soprattutto del Made in Sud – spiega Donato Alfani, giornalista, ideatore e project manager dell’Expo -. In Italia meridionale va a colmare una mancanza. Il punto di forza è riuscire a creare una rete tra tutti i protagonisti. Non sarà solo un evento B2B (business to business) per gli operatori del settore e addetti ai lavori che avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi, ma anche i consumatori finali avranno l’occasione di un contatto diretto con le aziende, per toccare con mano e degustare. Il Salone non è solo un evento espositivo, ma inclusivo e partecipativo. Elemento cardine è l’insieme dei contenuti preparati, con numerose sessioni formative di grandissimo valore nelle filiere dell’agricoltura, della gastronomia e della mozzarella. In mostra anche case history, talk dedicati ai professionisti del settore, ma anche diversi show cooking con l’intervento della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, con un ringraziamento speciale al presidente regionale Luigi Vitiello e al presidente provinciale di Salerno Luigi Di Ruocco, ma anche con la collaborazione delle federazioni regionali e provinciali. Invitiamo tutti al Magma venerdì, sabato e domenica, perché saranno tre giorni belli e intensi. Una grande occasione di aggregazione e networking, di trasferimento di esperienze e condivisione di emozioni che solo la convivialità può stimolare, oltre a rappresentare una spinta per accelerare l’internazionalizzazione delle produzioni“.

Sostenibilità è il comune denominatore dei talk che si alterneranno ogni giorno dalle ore 10 del mattino alle 18 di sera, con la partecipazione di associazioni di categorie, enti, istituzioni e docenti universitari, con diversi panel dedicati agli allevamenti, alla difesa della biodiversità, la promozione della sicurezza alimentare e il contrasto alle sofisticazioni. E ancora produzioni di colture foraggere, sistemi digitali e gestione agronomica dei reflui con l’intervento del dipartimento di Agraria dell’Università di Salerno.

Ampio spazio a turismo enogastronomico e alla progettazione di esperienze turistiche che veicolino l’identità dei luoghi, oltre a numerose session sull’evoluzione del mercato del lavoro in agricoltura e le nuove linee di finanziamento e di investimento. Uno storytelling che si muove anche attraverso la letteratura, con la presentazione del libro “Storia della Mozzarella di Bufala. L’oro bianco della Campania Felix” a cura di Pasquale Iorio.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco della prima edizione di MAGMA – afferma il Direttore della Bcc Capaccio Paestum e Serino, Giancarlo Manzi –. Una bella iniziativa che si propone di valorizzare le eccellenze della Campania, ma soprattutto della Piana del Sele. La sostenibilità è un tema molto attuale. Il nome Magma richiama il concetto di mettere insieme. È un’idea che piace, in linea con la visione di una banca di territorio. Speriamo che questa collaborazione possa proseguire nel corso del tempo per nell’interesse della nostra terra e della nostra classe imprenditoriale».

In occasione della presentazione di Magma, la BCC ha anticipato un importante progetto pluriennale: «”n questo primo anno abbiamo avviato uno studio sulla filiera della quarta gamma, in termini di sostenibilità ambientale. Abbiamo sostenuto e finanziato un programma con la Fondazione Symbola per studiare la filiera della zootecnia. Con Magma parliamo della mozzarella, che è il tema che affronteremo il prossimo anno, proprio per dare un contributo agli imprenditori agricoli. Gli allevatori e gli agricoltori di ieri oggi diventano impresa: è indispensabile prevedere investimenti mirati per ottenere sempre più prodotti di qualità, perché è questo che farà la differenza per le nostre comunità. Ci impegniamo per sostenere le nuove iniziative e le nuove generazioni. Creare una nuova classe imprenditoriale significa investire sui giovani”.