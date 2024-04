Alla Casina Vanvitelliana gli “Infiniti Frammenti dell’Anima” di Marta Krevsun

Al via nello scenario suggestivo della Casina Vanvitelliana la rassegna letteraria sui libri liberamente ispirati dai Campi Flegrei, promossa dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. Un successo nella sala superiore colma di giovani ha accolto la presentazione del libro di poesie “Infiniti Frammenti dell’Anima” (Graus Edizioni) scritto dalla giornalista Marta Krevsun, giovane talento scrittrice nonché pittrice, al suo secondo libro.

Artista completa che nei luoghi magici dei paesaggi vulcanici ha trovato i flussi energetici più emozionanti che hanno guidato la sua anima ai pensieri più sublimi della scrittura e della pittura. Letture di poesie e confronti con la platea hanno reso la relazione leggera e istruttiva. Numerose le domande alle quali Marta ha risposto con animo grato e gentile.

Grande soddisfazione da parte del Presidente dell’Ente Parco Francesco Maisto per l’esito positivo dell’evento, con l’auspicio che i luoghi del Parco Regionale, come nella storia, siano anche per i giovani nuovi talenti fonte di ispirazione per la scrittura, la pittura, e l’arte contemporanea.

L’artista

Marta Krevsun nasce il 7 marzo 1989 a Lviv, in Ucraina. All’età di sedici anni, si trasferisce a Napoli, dove si diploma presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti. È laureata in Ingegneria Biomedica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2021 è pubblicista presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti. È un volto noto nelle TV campane e nazionali in qualità di presentatrice e giornalista. Amante dell’arte e del bello, sperimenta diverse espressioni artistiche.

È ideatrice del progetto NaturalMente per la cura integrativa e la prevenzione attraverso l’arte-terapia e lo sport.

La giornalista è attiva nel sociale. Ambasciatrice della Campagna Internazionale “The Hope Giver Campaign”, fondata da Anwar Elkamony, al fianco di Dr. Zahi Hawass (Ex Ministro delle antichità dell’Egitto) ed altri personaggi illustri.

Nell’estate 2023 fonda il suo format audio-visivo “Le Sirene del Golfo” come mezzo di espressione del potenziale creativo femminile, diffusione delle ricchezze culturali/archeologiche e naturali del territorio campano.