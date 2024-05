Appuntamento con l’Europa, esperti di Ai ed etica ospiti di Rosa Criscuolo su Napoflix

L’intelligenza artificiale può influire sulla formazione di norme etiche per l’individuo? Sarà necessaria un’etica per la macchina e della macchina? Secondo quali parametri saranno scelti tali orientamenti? Quali sono le azioni, le prassi, i modelli che gli utenti agiscono nell’incontro con l’algoritmo? Quali significati donano a questi scambi? Sono alcuni dei quesiti che si pongono gli studiosi di fronte all’irrompere dell’intelligenza artificiale e di tutte le questioni connesse nella nostra vita quotidiana.

A queste domande e all’analisi delle implicazioni giuridiche derivanti dall’AI ha fornito interessanti risposte il seminario dal titolo “L’intelligenza artificiale, problematiche giuridiche e proiezioni etiche”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che si è svolto ieri nel complesso dipartimentale di Santa Maria Capua Vetere.

Dopo i saluti di Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento, ci sono stati gli interventi della di Franca Meola, dell’Università Vanvitelli; di Federico Gustavo Pizzetti, dell’Università degli Studi di Milano, di Giuseppe Reale dell’Università Telematica Pegaso e le conclusioni di Raffaele Prodomo dell’Università Vanvitelli.

L’intelligenza artificiale non ha perso tempo nel dispiegare il suo immenso potenziale per migliorare l’efficienza, aiutare la ricerca e la scoperta, migliorare il processo decisionale e risolvere problemi complessi, il tutto a un ritmo di accelerazione accecante. Ma, da tempo, è entrata anche in altri campi, come quello militare ad esempio e i conflitti in corso ci stanno mostrando solo una parte delle sue applicazioni.

Delle smisurate potenzialità dell’AI, ma anche delle significative preoccupazioni che scaturiscono, se ne parlerà nella puntata di “Appuntamento con l’Europa” che andrà in onda domani alle ore 17 e in replica giovedì alle ore 11, su Napoflix, canale 86 in Campania.

Il format, ideato e condotto da Rosa Criscuolo, mostrerà come il tasso di accelerazione che sta spingendo il futuro verso di noi più velocemente che mai, ci condurrà alla conclusione che l’intelligenza artificiale avrà superato tutti gli altri progressi mai fatti fino a oggi. Il dato della conoscenza del potenziale dell’intelligenza artificiale, cioè di essere una forza positiva più potente di qualsiasi altra nella storia, non può nascondere il lato negativo dell’equazione, come è avvenuto con ogni altra invenzione o scoperta mai vista. Ciò solleva questioni anche etiche che richiedono la nostra attenzione e una ponderata considerazione. Intorno a questi spunti e guidati da Rosa Criscuolo si confronteranno gli ospiti della puntata che sono Pasquale Giustiniani, professore ordinario di Filosofia teoretica della Pontificia Facoltà di Teologia per l’Italia Meridionale di Napoli; Francesco Urraro, componente Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato; Francesco Perillo, docente di Gestione delle Risorse Umane all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e formatore manageriale della Luiss Business School.