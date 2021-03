New Orleans, 2 mar. -(Adnkronos) – Successo in volata per New Orleans (15-19) che supera 129-124 i Jazz (27-8) malgrado sprechi un vantaggio di 17 lunghezze nel quarto periodo prima di ritrovarsi con un solo punto di margine nei secondi finali – decisi dalla difesa dei Pelicans e dai canestri di Zion Williamson, autore di 26 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, a cui si aggiungono i 26 con 11/20 al tiro di Brandon Ingram e i 23 con 7 rimbalzi e 8 assist di Lonzo Ball.