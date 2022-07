Con i Bambini, malessere adolescenziale: primo bando sul benessere psicologico

Con i Bambini avvierà, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un bando ad hoc sul benessere degli adolescenti dando grande rilievo ai giovani, alle loro idee tese a dare risposte al crescente malessere degli adolescenti. Per questo il 13 luglio si e’ svolto un seminario di ascolto online di ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 18 anni, provenienti da diversi contesti territoriali nel Nord, Centro e Sud Italia. L’incontro e’ funzionale all’elaborazione del nuovo bando che sara’ lanciato il prossimo autunno, per supportare percorsi sperimentali sia con un’azione preventiva che di cura verso i ragazzi e ragazze che manifestano malessere, con particolare riferimento a coloro che provengono da contesti e famiglie socialmente fragili e prive di orientamento e supporto. Alla sessione di lavoro ha partecipato anche il presidente Marco Rossi-Doria che ha ascoltato i diversi contributi dei ragazzi e ha sottolineato: “E’ fondamentale dare grande importanza ai pensieri e alle idee dei ragazzi e delle ragazze, rispetto ai temi che ‘Con i Bambini’ affronta. Noi, infatti, ci chiamiamo “Con” i Bambini e dobbiamo esserlo sempre piu’. E questo ci serve e servira’ molto per rafforzare l’efficacia dei progetti che sosteniamo e lavorare con metodi e approcci che sono realmente utili a rispondere ai bisogni di bambini e ragazzi, riconoscendone il protagonismo” L’idea e’ quella di avviare, anche in futuro, un dialogo costante con i ragazzi e con le ragazze, attraverso un approccio partecipativo e non intrusivo, nel rispetto dei temi sensibili.