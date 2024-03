Corea del Sud, missione diplomatica dell’Emilia Romagna per interscambi su ricerca e IA

L’Ambasciatrice d’Italia in Corea Emilia Gatto ha ricevuto il 25 Marzo 2024 il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Accompagnato dall’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, Bonaccini è in missione nel paese asiatico per creare nuovi interscambi in materia di big data e intelligenza artificiale, ricerca e innovazione, aerospazio e agroindustria. Nel corso degli incontri Bonaccini presenterà la Data Valley con il Tecnopolo di Bologna; la Motor Valley e il distretto della meccatronica e della motoristica; la Food Valley con il suo agroalimentare di qualità . Tra gli altri il presidente dell’Emilia Romagna incontrerà il rettore della National Seoul University e le imprese emiliano-romagnole che operano in Corea del Sud.